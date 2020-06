Obnovili vlakovú dopravu medzi Českom a Slovenskom: Prvých šesť vlakov vypravia v pondelok

Medzinárodnú železničnú osobnú dopravu medzi Českom a Slovenskom obnovujú aj České dráhy, a. s. (ČD) a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK).

Prvých šesť vlakov medzi oboma krajinami pôjde v pondelok 8. júna popoludní a večer, päť vyrazí z Česka na Slovensko a jeden opačne. Ako informovali obaja národní dopravcovia, vzájomnú medzinárodnú prevádzku plne obnovia v utorok 9. júna.

Pri obnovení medzinárodnej dopravy medzi oboma štátmi v pondelok sa ako prvý vydáva na cestu rýchlik R 342 Fatra s plánovaným odchodom z Banskej Bystrice o 13:34 a príchodom do Bohumína o 16:53. Onedlho potom štartuje vlak EuroCity (EC) 131 Báthory z Bohumína (odchod 13:51) do Bratislavy na Hlavnú stanicu (odchod 16:55) a Nových Zámkov (príchod 17:47). Nasleduje vlak EC 281 Metropolitan z Prahy Hlavního nádraží (15:44) cez Bratislavu (19:50/19:57) do Nových Zámkov (20:49). Oba tieto vlaky by inak išli do Budapešti, ale zatiaľ končia na Slovensku.

Na koľajnice vyjde v pondelok aj ďalší vlak EC 283 Metropolitan Slovenská strela z Prahy (17:44) do Bratislavy (21:50). V prvý deň obnovenia vlakovej prepravy medzi Českom a Slovenskom pôjdu ešte ďalšie dva vlaky - Ex 145 Ostravan z Prahy (16:23) do Žiliny (21:33) a Os 2915 z Bohumína (21:49) do Čadce (23:08).

ZSSK v utorok obnoví 93 vlakov medzi ČR a SR, z toho 48 z celkovo 54 diaľkových a 45 regionálnych vlakov. Od 9. júna budú v diaľkových vlakoch zavedené reštauračné vozne. Plne bude obnovená regionálna cezhraničná doprava v úsekoch Kúty - Brodské - Břeclav, v stanici Horní Lideč, ako aj na úsekoch Čadca - Mosty u Jablunkova a Vrbovce - Velká nad Veličkou. Regionálna cezhraničná doprava v úseku Horné Srnie - Vlárský průsmyk bude obnovená až 4. septembra z dôvodu odrieknutia prípojných vlakov na strane Českých dráh.

Nebudú vedené vlaky railjet na trase Bratislava - Praha ani nočné vlaky EuroNight (EN) 476/477 Metropol na trati Budapešť - Břeclav cez Kúty. Takisto nepôjdu ani nočné vlaky EN 442/443 cez Čadcu. Národní dopravcovia čakajú na potvrdenie termínov obnovenia prevádzky vlakov do Poľska a Maďarska od partnerov v týchto krajinách. Medzinárodná osobná doprava zo Slovenska je okrem Česka povolená ešte do Rakúska a Maďarska.