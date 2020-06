Toyota ProAce City – užitočný pomocník

Vlastné podnikanie nie je nikdy len obyčajnou prácou. Vaše podnikanie je životný štýl.

Je to aj vaša vášeň a spôsob, akým komunikujete so svetom. Viete, že vyžaduje plnú angažovanosť a prijímanie správnych rozhodnutí. Preto potrebujete oveľa viac ako len dodávku. Musí to byť váš dôveryhodný zamestnanec, ktorý vám umožní držať podnikanie v neustálom pohybe. A práve taká je nová Toyota PROACE CITY.

Otvoriť galériu Zdroj: Toyota

Namiesto tápania sa Toyota vrhla do úzkej spolupráce s ostrieľanými profíkmi, ktorí kedysi podobným konceptom rozhýbali nielen domáci, francúzsky trh. Koncern PSA poskytol Toyote skutočne to najlepšie, čo práve mal v ponuke, a tak s patričným finišom môže Toyota konečne predstaviť svojho bádateľa.

Novinka sa môže pochváliť množstvom vlastností, ktoré spĺňajú kritériá najlepších v triede, najmä pokiaľ ide o základné parametre. Exceluje tak v objeme a dĺžke nákladového priestoru aj v úrovni užitočného zaťaženia a k tomu pridáva bonus v podobe 1,5-tonovej maximálnej ťažnej schopnosti vozidla. Okrem toho si Toyota plne uvedomuje, že pre dnešných podnikateľov musí dodávka často slúžiť ako dopravný prostriedok aj ako pojazdná kancelária.

Otvoriť galériu Zdroj: Toyota

Vďaka plnej konektivite a dobre vypracovanému, priestrannému interiéru s množstvom aktívnych bezpečnostných systémov môže PROACE City bez problémov slúžiť aj ako dobre vybavené pracovisko. Z hľadiska veľkosti a objemu úložného priestoru sa dokonale hodí k etablovanému a veľkému modelu PROACE. PROACE City je v ponuke v krátkej (4 403 mm) a dlhej (4 753 mm) verzii – pričom dlhá verzia má dlhší aj rázvor kolies (2 975 mm oproti 2 785 mm).

Otvoriť galériu Zdroj: Toyota

Pokiaľ ide o vyhotovenie, PROACE City môže byť tak dodávka s plnými panelmi, ako aj osobné a veľmi univerzálne auto s presklením. Krátka i dlhá verzia majú dostatočne veľký nákladový priestor pre dve europalety, čo v tomto segmente stále nie je pravidlom. Konkrétny objem predstavuje 3,3 m3 pri krátkej a až 3,9 m3 pri dlhej verzii. Užitočné zaťaženie na úrovni jednej tony prekračuje zavedený priemer až o 350 kg. A komu by sa málilo, novinka sa môže pochváliť aj najlepšou maximálnou ťažnou schopnosťou: s brzdeným prívesom prepraví náklad s hmotnosťou až 1,5 tony.

Otvoriť galériu Zdroj: Toyota

Model PROACE City je v ponuke s dvoma samostatnými prednými sedadlami alebo s trojmiestnym lavicovým sedadlom, ktoré navyše ponúka aj možnosť rozšírenia o systém inteligentného usporiadania nákladu Smart Cargo. Ide o praktickú funkciu prevzatú z väčšieho, stredne ťažkého úžitkového vozidla PROACE, vďaka ktorej sa zväčší využiteľný priestor. Systém Smart Cargo využíva sklopné krajné sedadlo spolujazdca a otvor v deliacej priečke. Nákladový priestor sa tak zväčší až o 0,4 m3 a jeho maximálna dĺžka sa predĺži o 1,3 m, takže v ňom možno poľahky prepravovať dlhé predmety, ako sú rebríky či potrubia.

Otvoriť galériu Zdroj: Toyota

Krátka verzia modelu PROACE City so systémom Smart Cargo ponúka nielen najväčší objem nákladového priestoru v triede, ale systém Smart Cargo navyše umožňuje otočiť operadlo prostredného sedadla spolujazdca a vytvoriť tak praktický stolík, pod ktorým sa nachádza ďalší (menší) úložný priestor. Prístup do nákladového priestoru vozidla uľahčujú asymetrické zadné dvere (presklené alebo bez presklenia) alebo dvere batožinového priestoru s otváraním dohora a praktickým otváracím oknom.

ZÁRUKA PRO – NAJLEPŠIA VO SVOJEJ TRIEDE

Na novú Toyotu PROACE CITY sa vzťahuje záruka na 250 000 kilometrov alebo 5 rokov, ktorá je v tomto segmente jedinečná. Je to výsledok najvyššej spoľahlivosti všetkých vozidiel od spoločnosti Toyota, ktorá poskytuje istotu ich dlhého a bezproblémového používania.

O pohon modelu Proace City sa budú starať dve benzínové 1,2-ky a tri 1,5-litrové naftové agregáty. Na výber sú tak manuálne, ako aj automatické prevodovky a spektrum výkonu ponúkaných motorov pokrýva hodnoty od 75 až po 130 k. Priemerná spotreba sa pohybuje od 5,4 l/100 km až po špičkovú hodnotu 4,0 l/100 km v prípade naftového pohonu. S takýmto vnútorným a batožinovým priestorom ide o malý zázrak. Ako hovoríme. Dobre premyslený ťah.