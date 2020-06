Dôvera a iWatt spustili bežeckú ligu o 10-tisíc eur

Po úspechu Virtuálneho Dôverunu Bež a pomôž spustila zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s aplikáciou iWatt novú bežeckú ligu, v ktorej si bežecké a atletické kluby rozdelia 10-tisíc eur.

O tom, ktorý klub akú sumu získa, rozhodnú bežci, ale aj iní športovci, ktorí sa do ligy zapoja, svojimi výkonmi. Môžu behať, bicyklovať, korčuľovať sa, plávať, cvičiť alebo len ísť na prechádzku – ich vynaložená energia sa cez aplikáciu premení na iWatty a športovci ich následne môžu darovať svojmu obľúbenému bežeckému alebo atletickému klubu. Čím viac iWattov klub získa, tým väčšia je jeho šanca na finančnú odmenu.

„Cieľom Dôverun ligy je povzbudiť bežcov, aby sa naplno vrátili k svojej zdravej záľube a zároveň zmierniť dopady epidémie na bežecký šport na Slovensku,“ vysvetľuje Branislav Jendroľ, riaditeľ úseku služieb poistencom Dôvery. Liga pod patronátom zdravotnej poisťovne pomôže bežeckým a atletickým klubom k návratu do súťaží a k tréningom. Zoznam klubov, ktoré môžete aj vy podporiť v súboji o finančnú pomoc, nájdete tu.

Ako to funguje

Stiahnite si do mobilu bezplatnú aplikáciu iWatt z Google Play alebo z App Stores. Prihláste sa do nej a prepojte si ju so svojou aplikáciou, cez ktorú ste zvyknutí sledovať svoje športové aktivity (ako na to, sa dozviete tu). Každú vašu aktivitu, ktorú cez hodinky, náramok alebo smartfón zmeriate, aplikácia iWatt automaticky premení na virtuálne iWatty. Tie potom v appke priamo posielate svojim klubom a tímom, ktoré chcete, aby zvíťazili. Čím viac členov má klub, tým viac iWattov potrebuje, aby porazil svojich súperov, čím ale zároveň môže získať aj vyššiu odmenu. Neváhajte preto a oslovte aj svojich priateľov, nech sa tiež zapoja do Dôverun ligy. Nemusia to byť iba bežci, pokojne môžu zbierať iWatty pre váš klub aj cykloturistikou či večernými prechádzkami.

Poistenci Dôvery získajú 200 iWattov naviac a ďalšie výhody, ak sa do aplikácie zaregistrujú s kódom, ktorý im pridelí poisťovňa cez svoj web – tu.

Dve kolá Dôverun ligy

Aby mali kluby vyššiu šancu na získanie finančnej odmeny, liga je rozdelená na dve súťažné kolá. V každom kole si kluby na najvyšších priečkach rozdelia 5000 eur. Prvé kolo začalo 1.6.2020 a potrvá do 15.7.2020. Výhodou je, že ak klub nezíska dostatočný počet iWattov v prvom kole, prenesie si nazbieranú čiastku do druhého kola, ktoré bude nasledovať, a jeho šance na výhru sa zvýšia.

Bežecká výzva

„V danej situácii, ktorá nastala aj pre pandémiu koronavírusu, sme sa rozhodli využiť možnosť bežecnej výzvy a získať tak pre náš atletický klub peniaze, ktorý mal počas pandémie prerušenú činnosť. Nemali sme žiadne príjmy, preto sme hľadali akékoľvek možnosti, ako zabezpečiť naďalej chod klubu,“ zhodnotila situáciu Naďa Bendová, trénerka nášho v súčasnosti najúspešnejšieho šprintéra Jána Volka.

„Bojovali sme aj v predchádzajúcom virtuálnom Dôverune, stále to však na odmenu nestačilo, ale keďže máme vysoký počet členov, nevzdávame sa a bojujeme ďalej. Robíme aj iné aktivity pre to, aby sa ľudia zapájali do výzvy a darovali nám svoje iWatty,“ povedala Naďa Bendová a dodala: „Ľudia, ktorí si idú zašportovať, môžu všetku svoju energiu a pot zúročiť dvakrát. Jednak si sami zašportujú, a tým urobia niečo pre svoje zdravie, a zároveň prostredníctvom premenených iWattov venujú peniaze športovému klubu, ktorý si vyberú. Pre ľudí či deti, ktorí potrebujú klub, spolupatričnosť, aby si mohli zašportovať a, samozrejme, aj pre svoje športové vzory, ktoré ich motivujú k vyšším výkonom.“