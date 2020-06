Košičan nožom zaútočil na svojho kamaráta, nakoniec dostal 4 roky za opilstvo: Prečo znalci nesúhlasia s rozsudkom?!

Paragrafy vedia byť poriadne poskrúcané! Sudkyňa Okresného súdu Košice 2 odsúdila psychicky chorého na 4 roky a 8 mesiacov, pričom nerešpektovala odborné posudky 2 znalcov.

Košičanovi Elekovi (22) hrozilo za pokus o vraždu aspoň 15 rokov, prokurátor to prekvalifikoval na opilstvo. Konal totiž pod vplyvom drog a až dvaja štátom určení znalci sa zhodli, že v čase skutku Elek nemohol rozpoznať následky svojho konania.

Elek už sedí vo väzbe od júla minulého roku, kedy mal v košickom byte napadnúť nožom dlhoročného kamaráta Matúša, s ktorým predtým fajčili marihuanu. Obeť útoku našťastie prežila a vinník pôvodne čelil obvineniu z pokusu o vraždu. Minulý týždeň mu okresný súd v Košiciach vymeral trest 56 mesiacov, ale len za opilstvo. "Znalec z odboru psychiatrie a sexuológie Ján Uhrin, ktorého si vyžiadal vyšetrovateľ, v závere posudku konštatoval, že v tom čase obvinený Elek trpel vážnou toxickou psychózou. Tá sa uňho prejavovala paranoidne, bludnými obsahmi v myslení, halucináciami, nesprávnym vnímaním reality a konaním pod vplyvom chorobného prežívania. V čase spáchania nemohol rozpoznať nebezpečenstvo konania a ani si neuvedomoval jeho trestnosť," uviedol Alexander Farkašovský, obhajca zatiaľ neprávoplatne odsúdeného Eleka, ktorý sa voči rozsudku odvolal.

Advokát vysvetlil, že jeho klient nebol príčetný a nemal by niesť trestnú zodpovednosť. Nepríčetnosť si neprivodil vedome sám, ako tvrdí prokurátor vo svojej obžalobe. "Svedčí o tom aj ďalší kontrolný posudok Viktora Segedu, ďalšieho znalca zo znaleckého ústavu, ktorý vypovedal pred súdom, takže trestné konanie malo byť zastavené. Namiesto toho dostal neprimerane vysoký trest za opilstvo, pričom musím zdôrazniť, že on sám sa chce podrobiť liečbe, ale svoju ďalšiu väzbu namieta," spomenul Farkašovský. Dodal, že odborníci zo súdnej praxe tvrdia, že psychicky chorého človeka treba liečiť a nie držať vo väzbe, a to navyše v prípade, že Elek nebol nikdy trestaný a žije v usporiadanej rodine.