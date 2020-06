Kotleba namieta zaujatosť sudkyne: O sťažnosti rozhodne Najvyšší súd

Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Ružena Sabová sa necíti zaujatá voči predsedovi politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko Marianovi Kotlebovi.

Z tohto dôvodu sa nevylúčila z prejednávania prípadu šekov, pre ktoré je politik stíhaný. „Necítim sa byť v tejto veci zaujatá,“ povedala s tým, že jej úlohou ako sudkyne je zistiť skutkový stav vo veci.

Marian Kotleba zaujatosť sudkyne namietal pre jej elektronickú komunikáciu so znalcom, ktorý do konania vypracoval jeden z posudkov. Tvrdil tiež, že súd pod vedením Sabovej vykonáva dôkazy „nad rámec navrhnutia prokurátorom“. Proti tomu, že sa sudkyňa z veci nevylúčila podal obžalovaný sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Naplánované dokazovanie na pondelok však súd bude vykonávať.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba čelí obžalobe z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur. Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane. Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.

Prokurátor Tomáš Honz označil na januárovom pojednávaní v tejto veci číselnú symboliku za notoricky známy a používaný symbol extrémistov. Obhajoba označila obžalobu za nedôvodnú s tým, že je postavená na hypotetických a teoretických úvahách prokurátora. Samosudkyňa Ružena Sabová, ktorá v tomto prípade rozhoduje, zase skonštatovala, že skutok je možné stíhať aj podľa prísnejšej kvalifikácie, konkrétne ako založenie a propagovanie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.