Následok škandalóznej smrti Georgea Flodya: V Minneapolise rušia celú mestskú políciu

Americké mesto Minneapolis sa pripravuje na postupné zrušenie mestskej polície a jej nahradenie novým systémom bezpečnosti, ktorý bude zameraný na preventívne programy či komunitnú výpomoc.

Na twitteri to oznámili predsedníčka mestskej rady Lisa Bender a jej kolega Jeremiah Ellis. V Spojených štátoch existuje množstvo hnutí, ktorí požadujú rozpustenie či zásadnú reformu polície, téma sa teraz po smrti Georgea Floyda stala aktuálnou. Afroameričan Floyd zomrel pred 14 dňami práve v Minneapolis pri zatýkaní, čo vyvolalo rozsiahle protesty nielen v USA, ale aj vo svete.



"Chystáme sa rozpustiť minneapoliské policajné oddelenie. Až to urobíme, tak ho len nezlepíme znovu dohromady. Chceme od základov prehodnotiť to, ako pristupujeme k verejnej bezpečnosti a reagujeme na mimoriadne udalosti," napísal na twitteri mestský radca Ellis. Krátko potom postoj rady potvrdila aj jej šéfka.

"Áno. Chystáme sa rozpustiť minneapoliské policajné oddelenie a nahradiť ho transformativním novým modelom verejnej bezpečnosti," uviedla na twitteri Lisa Bender. Krok je podľa nej nevyhnutný. Phillipe Cunningham, ktorý je tiež jedným z radných podporujúcich reformu mestského policajného zboru, uviedol, žePre zrušenie polície je odhodlaných hlasovať deväť z trinástich radných. Bender podľa CNN uviedla, že táto väčšina je absolútna, takže nebude možné postoj rady prehlasovať. Podľa miestnej televíznej stanice CBS Minnesota je predpoklad, že veľká časť policajného rozpočtu bude sústredená na preventívne programy, výchovu mládeže, služby pre psychicky chorých a na protidrogovú liečbu. Očakáva sa aj širšie zapojenie rodín, susedov a sociálnych pracovníkov.