Smutný osud zdieľaných bicyklov v Rači: Moderná novinka skončila pohodená ako kopa šrotu

Zatratené po týždni?! Antik bicykle, ktoré začali svoju púť v mestskej časti Rača ani nie pred týždňom, už narazili na problém.

Dopravné prostriedky, ktoré majú slúžiť ľuďom, sú pohodené v tráve či pri ceste ako kus odpadu. Na situáciu tak zareagoval jeden z miestnych poslancov, podľa ktorého nemusia byť na vine nezodpovední cyklisti, ale samotný prevádzkovateľ.

Neprimerané správanie alebo nedostatočné vybavenie?Tie by však náruživí cyklisti hľadali v stojanoch iba márne. Už po niekoľkých dňoch totiž skončili pohodené na chodníkoch či priamo v tráve, čo začalo dvíhať vlnu nevôle nielen u Račanov, ktorí vinu pripisujú nezodpovedným cyklistom. Opak je však pravdou a na nelichotivú situáciu sa rozhodol zareagovať aj jeden z poslancov Rače Ján Polakovič, podľa ktorého za túto situáciu nenesú zodpovednosť ľudia.napísal prostredníctvom sociálnej siete Polakovič. Na jednej strane túto službu pre občanov vyzdvihol, no na druhej strane podotkol, že prevádzkovateľ by mal zabezpečiť kvalitne vybavené bicykle. „Budeme apelovať na to, aby boli dodané odolnejšie a stabilnejšie stojany a tým sa prispelo k minimalizácii nákladov spojených s prípadnými opravami,“ dodal Polakovič.