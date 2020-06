Z mladej slečny na fotke vyrástla úspešná slovenská speváčka, ktorá začala svoju kariéru na strednej škole.

Práve v tom čase totiž poslala svoju tvorbu do súťaže Coca-Cola Popstar, ktorú vyhrala a následne nahrala aj svoj prvý album Entirely Good. Medzi jej najznámejšie pesničky patria songy ako Daj ruku do mojej ruky, Svet mi stúpil na nohu alebo Horou. Viete, o ktorú popovú divu ide?

Správna odpoveď: Zuzana Smatanová