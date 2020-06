Korona poučila ľudí v oblasti peňazí: Čo robiť počas kríz s investíciami!

Pandémia koronavírusu a prepad na finančných trhoch spôsobili paniku medzi investormi.

Podľa odborníkov nie je strach opodstatnený. Tak, ako rýchlo sa niektoré produkty prepadli, začali s rovnakou intenzitou naberať na sile. Radia hlavne nepanikáriť. Čo musíte urobiť, keď ste sa rozhodli pre investovanie svojich peňazí? Hlavne začať čo najskôr. Čas sú totiž peniaze.

Celosvetová pandémia COVID-19 sa výrazne podpísala na ekonomike. Finančné trhy zaznamenali rekordný prepad. Podielové fondy zamerané na akcie klesli za mesiac až o 33 %. Situácia sa však rýchlo zmenila. „Rovnako šokujúcim tempom akciové trhy svoje straty vymazali. Dnes už majú na dosah svoje historické maximá,“ zhodnotil Michal Nalevanko z The Benchmark Research & Consultancy.

Ako dodáva, ak by niekto nevenoval v posledných mesiacoch pozornosť správam z finančných trhov, krízu by mohol prehliadnuť. Slováci však urobili to, čo nemali. „V marci Slováci vo veľkom predávali svoje akcie. Teda v čase, keď sa začali objavovať prvé poklesy trhov,“ upozornil Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments. Ako dodal, klienti mali často obavy. Ale vysvetlili im, že vzhľadom na dlhodobé horizonty nemá kríza na ich investície dopad. Investovanie je dnes riešením aj pre tých, ktorí v minulosti uprednostňovali bežné bankové produkty.

Na nich sú úroky blízke nule a nič nezarábajú. „Nízke úroky tak môžu viesť investorov, ale aj bežných klientov, k vyhľadávaniu nových príležitostí, ako bezpečne uložiť svoje finančné prostriedky a zároveň ich zhodnotiť,“ uviedla Eva Sadovská, analytička WOOD & Company. Investovanie je však beh na dlhé trate. „Výkyvy počas krízy sú pripomenutím toho, že krátkodobé investovanie je oxymoron,“ uviedol Maroš Ovčarik.