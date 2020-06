Jasovčania vlastnoručne odstránili megaskládku: Neuveriteľné, ako vyzerá rieka Bodva teraz

Čo znečistili, to si aj upracú! Obrovská čistiaca akcia prebehla v Jasove na rieke Bodva, ktorá bola zamorená tisíckami plastových fliaš. Pohľad na zanesené časti rieky doslova šokoval, keďže na niektorých úsekoch nebolo možné pre plasty absolútne vidieť vodnú hladinu.

Opakujúci sa problém naplaveného odpadu pomáhali odstraňovať Jasovčania dobrovoľne. Plávajúcu skládku, ktorú pomáhali likvidovať okrem domácich aj ťažké mechanizmy, prišiel osobne pozrieť nový šéf envirorezortu Ján Budaj. Problém znečistenej rieky Bodvy trápi domácich už vyše 5 rokov. Napriek tomu, že už v minulosti prebehlo viacero čistiacich akcií, odpad do vodného toku stále nachádza cestu.

Plávajúca megaskládka

Nahromadený odpad na hladine pôsobí obzvlášť odpudzujúcim dojmom a práve preto sa počas uplynulej soboty na časti rieky neďaleko Jasova uskutočnilo veľké odpratávanie nahromadeného odpadu, kde okrem ťažkej techniky pomáhali s prácami aj domáci.

Z rieky vyťahovali stratené koberce a šatstvo. Už za niekoľko hodín lemovali breh Bodvy plastové vrecia plné vyzbieraného odpadu. Prednosta jasovského obecného úradu Kamil Münnich prezradil, že po vlaňajšej veľkej akcii za 50-tisíc eur vybudovali nad obcou hrádzu, ktorá zachytáva odpad.informoval Münnich, podľa ktorého sa chystajú cez 900-tisícový projekt envirorezortu vytvoriť zberný dvor, kde sa odpad bude triediť a do procesu budú zapojení aj ich obyvatelia.

Starosta Jasova Marián Dzúrik si pochvaľuje ochotu kompetentných, ale najmä domácich. „Oslovili sme obyvateľov osady v katastri našej obce, ktorí sa spolupodieľali na prácach pri odstraňovaní a triedení odpadu. Financie získané z predaja druhotných surovín poputujú späť do obce a budú určené na likvidáciu ďalších čiernych skládok,“ prezradil.

Potrebujeme nové pravidlá

Ján Budaj, minister životného prostredia

- Aby to o pol roka alebo o mesiac nevyzeralo podobne, asi bude potrebné hovoriť aj o zmenách zákonov a aj o zmenách vyhlášok a celej práce s odpadmi. Mali by sa nastaviť nové pravidlá tak, aby obyvatelia osád boli motivovaní triediť odpad. Zhodnocovať by sa mali aj plastové fľaše bez čiarových kódov. Musíme zákon upraviť tak, aby aj tento plastový odpad bol lukratívny materiál, ktorý budú zbierať.

Čistiace práce na rieke bodva

- Rieku pomáhalo čistiť 65 obyvateľov obce

- 25 zamestnancov Kositu na ručné triedenie a dočisťovanie okrajov

- Bager

- Hákový a ramenový nakladač

- Vyzbieraný odpad: 90 kubíkov

- Náklady na akciu: 7-tisíc eur