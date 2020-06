Protesty po smrti Floyda naberajú na obrátkach, násilie sa presúva do Európy: V Bostone vyrazil do ulíc aj Zdeno Chára!

Demonštrácie sa už presunuli do Európy! Smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel pri policajnom zásahu v americkom Minneapolise, nenecháva chladných ani ľudí na starom kontinente.

Tisícky protestantov pochodovali v sobotu ulicami Londýna. Nechýbali medzi nimi ani hudobná ikona Madonna či bývalý excelentný tenista Boris Becker. Môžeme očakávať demonštrácie proti rasizmu aj v iných európskych metropolách?

Demonštrácie Black Lives Matter (Na čiernych životoch záleží), ktoré sa po celých Spojených štátoch rozbehli po smrti Georgea Floyda, už prenikli do Ázie, Austrálie, ale aj Európy. V sobotu sa do ulíc Londýna vydali tisíce ľudí. Pokojné protesty sa však po niekoľkých hodinách zvrtli a demonštranti začali na policajtov násilne útočiť.

Vzduchom lietalo prakticky všetko od zapálených fliaš až po bicykle. Situáciu za šokujúcu a neprijateľnú označila aj komisárka londýnskej metropolitnej polície Cressida Dicková. „Som hlboko zarmútená, že niekoľko demonštrantov sa včera večer v Londýne správalo voči polícii násilne, pričom zranili 14 policajtov,“ uviedla vo vyhlásení Dicková.

Demonštranti hádzali predmety dokonca aj na policajné kone, ktoré sú síce cvičené na to, aby ostali pokojné aj v búrlivých situáciách, ale nie všetky to zvládli. Jeden sa splašil tak, že narazil do semafora a svoju jazdkyňu zhodil. Bez nej potom vrazil do davu a zrazil demonštrantku.

Celebrity v dave

Doteraz sa k protestom vyjadrilo na svojich sociálnych sieťach množstvo celebrít. Niektoré z nich však neváhali a do ulíc nebezpečného Londýna vyšli aj osobne. Svojich fanúšikov takto ohromila Madonna. Na internete sa fotkou z protestov pochválil aj Boris Becker v zelenom rúšku.

Udalosti nenechali chladným ani britského výtvarníka Banksyho, ktorý dáva svojím najnovším dielom najavo odpor proti rasizmu a policajnej brutalite. „Najskôr som si myslel, že by som mal držať hubu a počúvať v tejto veci černochov. Ale prečo by som to robil? Nie je to ich problém. Je môj,“ píše Banksy na instagrame.

Zákaz vychádzania

Protesty sa v USA začali po tom, čo biely policajt v Minneapolise pri zatýkaní kľačal na krku Afroameričana Georgea Floyda viac ako osem minút. Neozbrojený černoch nekládol odpor, len sa sťažoval, že nemôže dýchať. Po tomto policajnom zákroku zomrel. Nepokoje s rasovým podtónom začali práve v Minneapolise, ale okamžite sa rozšírili po celých Spojených štátoch.

Sú to najväčšie a najhoršie demonštrácie od vraždy Martina Luthera Kinga v roku 1968. Trvajú už dvanásť dní a napriek masívnemu nasadeniu polície i národnej gardy neutíchajú – skôr naopak. Protesty sa konali už vo viac než 140 mestách po celých USA a vo viacerých z nich sa opäť zmenili na podpaľovanie áut, budov a rabovanie obchodov. Okolo 40 miest vyhlásilo zákaz vychádzania, ten je však masívne porušovaný. Vo Washingtone sa dav vyzúril najmä v Lafayettovom parku pred Bielym domom. Na jeho okrajoch podpálili viacero budov vrátane historického Kostola sv. Jána.