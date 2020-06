Slovenská tenisová jednotka Viky Kužmová: Hľadá nový impulz!

Po vyše dvoch rokoch sa ich spolupráca skončila. Slovenská tenisová jednotka Viktória Kužmová (22), ktorá je vo svetovom rebríčku na 82. mieste, už netrénuje pod vedením bývalého hráča Michala Mertiňáka (40).

Pred pár dňami sa rozhodla, že potrebuje nový impulz a ich cesty sa po vzájomnej dohode rozišli v dobrom!

Bývalý slovenský tenista Mertiňák sa stal trénerom Kužmovej na konci roka 2017, keď figurovala na 132. mieste ženského singlového rebríčka. Ich vzájomná spolupráca postupne priniesla skvelé výsledky a Viky sa v marci 2019 dostala do elitnej 50 na 42. priečku. Následne však rodáčka z Košíc nemala ideálne obdobie na kurtoch, postupne prišiel prepad až na aktuálne 82. miesto a to bol impulz na zmenu.

„Dlhší čas som som premýšľala, že potrebujmem zmenu, a rozhodla som sa ukončiť našu spoluprácu s trénerom Mertiňákom. Rozišli sme sa v dobrom a ďakujem mu za dvojročné pôsobenie,“ vyjadrila sa Viky, ktorá momentálne trénuje pod dohľadom svojho otca.

„V budúcej sezóne plánujem angažovať nového trénera, ktorý bude taktiež zo Slovenska, ale ešte nechcem hovoriť o menách.“ Kužmová mala v posledných dňoch aj menšie zdravotné problémy s kolenom, ale našťastie už je v poriadku. „Dala som si pár dní oddych a už opäť trénujem,“ dodala Viky, ktorá by sa budúci týždeň mala predstaviť na prvej z piatich sérií domácich miniturnajov top slovenských hráčov na dvorcoch Slovana.

Prvý zápas zvládla

Slovenská singlová tenisová jednotka Viktória Kužmová zvládla prvé vystúpenie po minulotýždňovom ukončení spolupráce s trénerom Michalom Mertiňákom. V pondelňajšom 1. kole extraligy žien vybojovala pre Slovan Bratislava bod na kurtoch Slávie STU Bratislava.

V mestskom derby sa vo vzájomnom súboji predstavili aj Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová (Slovan), ktorá figuruje vo svetovom rebríčku na ôsmom mieste, a Anna Karolína Schmiedlová (Slávia). Kužmová zdolala menej známu súperku Timeu Jarúškovú 6:2, 7:5. "Vždy čakám takéto ťažké zápasy, pretože ktokoľvek bude hrať s Belindou, s Kajkou alebo so mnou, každé z tých mladých dievčat bude hrať na sto percent. Predsa len, im sa hrá ľahšie s nami, nemajú absolútne čo stratiť. My sme tie, ktoré musíme niečo potvrdiť a vyhrať, je to pre nás oveľa náročnejšie," povedala 82. hráčka sveta, ktorá má skúsenosti z extraligy aj z minulých rokov.