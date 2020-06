Tragický víkend pre slovenských motorkárov! Marián († 31) zomrel pred očami manželky: Srdcervúci odkaz do neba

Do ich lásky zasiahol krutý osud. Pohodová jazda na motorke sa po náraze do auta v sekunde zmenila na najhorší moment života.

Manželia Marián († 31) a Gréta (27) z Rimavskej Soboty v piatok oslavovali polročné výročie svadby, o deň neskôr sa ich spoločná púť skončila. Pri havárii prišiel o život aj ich kamarát Daniel († 25) z Uzovskej Panice.

Mala to byť krásna slnečná sobota, ktorú sa rozhodli manželia Marián a Gréta stráviť s dvoma kamarátmi na motorkách. Štyria mladí ľudia sa vybrali z Rimavskej Soboty do Banskej Štiavnice. Zamilovaná dvojica tieto rýchle stroje milovala. Dokonca mali obľúbenú motorku aj na svadobných fotografiách. Svoj Deň D mali presne pred polrokom. To ešte netušili, že ich vášeň ich navždy rozdelí.

Náraz do auta

Za strašnou tragédiou bola zrejme obyčajná nepozornosť. Peter (38), ktorý zastavil svoje auto a chcel odbočiť, zostal ako obarený. Prvý motorkár si ho všimol a obišiel, ďalší dvaja však nie. „Vodič (38) Volkswagenu golf chcel odbočiť doľava do obce Slatinka a zastal na ceste I/16, kde dával prednosť vozidlám idúcim oproti. Následne do neho narazili dve motorky,“ uviedla policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Daniel preletel ponad auto a jeho nová motorka ostala po náraze prelomená na dve časti. Po ňom narazil do auta ešte aj Marián s manželkou Grétou. „Žiaľ, obaja vodiči motoriek na mieste svojim zraneniam podľahli. Spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenia,“ doplnila hovorkyňa. Podľa informácií Nového Času je Gréta v nemocnici, kde jej operovali ruku.

Odkaz do neba

Prísť o milovanú osobu je niečo, čo by nechcel zažiť nikto z nás. Smrť milovaného manžela nesie nesmierne ťažko aj jeho láska. „Vráť sa mi, prosím, anjelik,“ napísala pár hodín po nehode Mariánovi. Na druhý deň dodala: „Láska, čakaj na mňa, a ja tu dole ti budem navždy verná. Čoskoro, nezabúdaj... Sľúbili sme si to,“ odkázala svojej polovičke do neba. Za Mariánom smúti aj veľa kamarátov najmä z motorkárskej komunity.

„Takto si ťa zapamätáme – ako človeka, ktorý mal vždy úsmev na tvári a pomohol aj o polnoci,“ napísali na jeho profil. Tragickou nehodou sa zaoberá polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre usmrtenie. „U vodiča automobilu alkohol zistený nebol. U motorkárov bude zistený pri pitve,“ dodala Faltániová s tým, že k nehode bol prizvaný aj znalec z odboru cestnej dopravy a súdny znalec, ktorí určia príčinu.

Motocyklista letel 8 metrov Otvoriť galériu Motocyklista letel 8 metrov Zdroj: pz

Tragickú príchuť mala sobota aj pre dvoch motocyklistov z východného Slovenska. Podvečer najprv neúspešne ratovala letecká záchrannéá služba 53-ročného muža z okresu Prešov. Ten podľa polície medzi obcami Hnilčík a Hnilec (okr. Spišská Nová Ves) nezvládol riadenie. Následne prešiel do protismeru a narazil do zvodidiel, cez ktoré prepadol a padal 8 metrov strmým zrázom. O niečo neskôr, taktiež v okrese Spišská Nová Ves, vyhasol život 30-ročného motocyklistu na Yamahe. K osudnému momentu došlo na ceste medzi obcami Jamník a Odorín pri predbiehacom manévri.

Nestačil zabrzdiť Otvoriť galériu Nestačil zabrzdiť Zdroj: agu

Vážna dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol život 42-ročného motocyklistu, paralyzovala v sobotu popoludní cestu do Trenčianskych Teplíc. Ako uviedol trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička, 42-ročný motorkár pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy a následne spadol pod auto. „Motocyklista utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol ,“ dodal Kudlička. Podľa jedného zo svedkov išiel motorkár tesne za autom. To pribrzdilo, motorkár musel prudko brzdiť, aby to do neho nenapálil, rozkývalo mu motorku, tú neudržal na ceste, spadol a vletel hlavou rovno do protiidúceho auta.