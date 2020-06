Komunistický teror v Československu: Od smrti Milady Horákovej ubehne 70 rokov, pocta obeti režimu!

Pri príležitosti 70. výročia smrti Milady Horákovej († 48), ktorá bola popravená 27. júna 1950 po procese vykonštruovanom komunistickým režimom, vychádza kniha o jej rodine. Publikácia nazvaná Idem s hlavou vztýčenou vznikla na základe rozhovorov jej autora Daniela Anýža s dcérou Horákovej Janou Kánskou.

Titul je citáciou z posledného listu, ktorý česká právnička a politička adresovala svojim najbližším. ČTK o tom za nakladateľstvo Zeď informovala Jana Bryndová. V otvorených osobných rozhovoroch Kánská prezradila autorovi detaily, ktoré má viac ako 70 rokov stále pred očami. Spomína napríklad na posledné stretnutie s mamičkou pár hodín pred popravou, ktoré ona aj teta so strýkom preplakali, zatiaľ čo odsúdená Milada im dodávala odvahu. Kánská sa kvôli nacistickému aj komunistickému režimu musela zaobísť bez rodičov. Vlastný domov našla až ako dospelá žena v Spojených štátoch, kde sa jej podarilo založiť rodinu.

"Nemohla študovať a akékoľvek vážnejšie známosti sa vytratili, keď im oznámila, koho je dcérou," uviedol Anýž, ktorý sa s Kánskou zoznámil vo Washingtone, kde pôsobil ako zahraničný spravodajca. "V zachovaných materiáloch ŠtB som potom vyhľadal, ako sa komunistická tajná polícia Jane a jej tete, u ktorej Jana žila, vyhrážala väzením. Ony pritom proti režimu nič nepodnikali, komunisti im ale nedali pokoj," dodal.

Čitateľa v knihe čakajú aj doteraz neuverejnené strojopisné spomienky Bohuslava Horáka, manžela Horákovej a otca Kánskej. Horák bol za prvej republiky známym novinárom s vlastnou rozhlasovou reláciou. Po emigrácii do Nemecka a potom do USA pracoval pre exilovú spravodajskú skupinu. "Bohuslav zachytil, ako mu komunisti znemožnili návrat do Českého rozhlasu, kde bol predtým programovým riaditeľom, ako sa prezliekali kabáty, ako prístup k dobrým miestam, ku kariére, korumpoval jeho bývalých kolegov a známych. A ako nemilosrdne sa k Milade Horákovej zachovali jej kolegyne zo ženského hnutia. Nebola komunistka, preto bola 'zradkyňa' - a preto musela zomrieť," uviedol Anýž.

Komentátor a redaktor Daniel Anýž sa zaoberá primárne americkou politikou, pracoval vo Washingtone ako zahraničný spravodajca Hospodárskych novín. Vyštudovaný geológ začal pracovať ako novinár v 90. rokoch. "Príde mi neuveriteľné, ale zároveň hrozne nebezpečné, že súčasní komunisti znovu a stále silnejšie svoj zločinný, krvavý režim 50. rokov obhajujú. So vzrastajúcou drzosťou klamú o krutej, zlej podstate svojej ideológie, a dokonca už spochybňujú aj osobnosť Milady Horákovej. Dúfam, verím, že kniha českej verejnosti pripomenie, že zlo nemožno prehliadať, že je treba na zlo poukázať," podotkol k svojej knihe.