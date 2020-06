Bývalý tréner ruskej reprezentácie prehovoril: Dopovala celá generácia biatlonistov

Bývalý tréner ruskej reprezentácie Anatolij Chovancev tvrdí, že ešte pred šiestimi rokmi sa dali čistí ruskí biatlonisti spočítať na prstoch jednej ruky.

Podľa neho dopoval celá jedna generácia ruských biatlonistov, ale v rokoch 2018-2020, keď bol pri tíme on, už sa nepodvádzalo. Chovancev potvrdil systematický doping v ruskom biatlone v rozhovore pre server sport.ru. "Medzi rokmi 2002 a 2014 ste mohli spočítať čistých biatlonistov na prstoch jednej ruky. Vrátiť sa k 'normálu' nie je jednoduché, ale v posledných šiestich rokoch sa to zlepšilo a je to oveľa lepšie," povedal Chovancev k dopingu.

"Celá generácia na ňom vyrástla," dodal muž, ktorého tento rok v apríli po sérii zlých výsledkov mužského aj ženského tímu nahradil vo funkcii Valerij Polchovskij. Podľa McLarenovej správy o ruskom dopingu malo medzi rokmi 2011 až 2015 pozitívne testy 10 ruských biatlonistov, ktoré ale boli ututlávané. Tento rok vo februári dostal Jevgenij Usťugov dvojročný dištanc a prišiel o zlato zo ZOH v Soči 2014 po spätnom testovaní vzoriek. V tom istom mesiaci talianska polícia vykonala počas MS v Anterselve raziu na izbe Alexandra Loginova a zabavila mu telefóny a laptopy.