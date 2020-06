Detail po pôrode Bagárovej si všimli len praví fanúšikovia: Strýkom Rumie je známy superstárista!

Posledné hodiny pred pôrodom trávila v spoločnosti kamarátov! Česká speváčka Monika Bagárová (25) mala pred príchodom bábätka niekoľkonásobnú podporu. Z dávnych dôb SuperStar jej zostali dobrí kamaráti Markéta Konvičková (26) a Jan Bendig (26), ktorí s ňou prežívali celé tehotenstvo.

Ako uvádza český portál Sedmička.cz, Jan Bendig je Monikiným susedom, preto s ňou trávil spoločné chvíle pred odjazdom do nemocnice. A spolu s nimi aj tehotná Markéta Konvičková, ktorá porazila rakovinu a už teraz sa teší na svoje bábätko."Táto fotka je odfotená pár minút predtým, ako bola Monika na ceste do pôrodnice. Monika to už má za sebou a Markétku to ešte čaká. Nová etapa života pre obe. Vlastne aj pre mňa, pretože na nejakú dobu nebudem mať s kým chodiť na párty. Je zo mňa strýko! A teším sa, keď budem obe bábätká rozmaznávať. Dievčatá moje milované, mám vás moooc rád. A Moňa, vďakabohu, že si to zvládla, modlil som sa za teba aj za malú," napísal Jan na Instagrame.

Nový strýko bude maličkej Rumii odteraz vždy nablízku, pretože podľa informácií českého blesku