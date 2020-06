Vodiči, zvýšte pozornosť! Polícia informuje o rozsiahlych obmedzeniach na diaľnici D1

Bratislavská polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v noci zo soboty na nedeľu (7. 6.). Obmedzenia budú vyznačené prenosným dopravným značením. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej sieti.

Dôvodom sú práce súvisiace s výstavbou portálov na diaľnici D1 v bratislavskej mestskej časti Petržalka. K úplnému uzavretiu diaľnice v smere na Prístavný most dôjde v sobotu od 22.00 h do nedele 3.00 h. "Premávka bude presmerovaná po Einsteinovej ulici," uviedli policajti.

Priblížili tiež, že v nedeľu od 3.00 h do 5.00 h bude približne na 30 minút úplne uzavretá diaľnica D1 v smere na Prístavný most a Einsteinova ulica v smere na Prístavný most.

"Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť a riadili sa príslušným dopravným značením, prípadne na prejazd využili podľa možnosti iné trasy," podotkli policajti.