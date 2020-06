Jirkovi hosťovanie v Poľsku prospieva: Dva góly v zápase!

Slovenský futbalista Erik Jirka z Górnika Zabrze strelil v piatkovom zápase 28. kola poľskej ligy proti Lechii Gdaňsk dva góly, no ani tie nestačili jeho tímu k víťazstvu.

Górnik iba remizoval 2:2, hoci ešte v 79. minúte viedol 2:0. V zápase sa predstavili aj ďalší štyria slovenskí legionári - Martin Chudý a Roman Procházka na domácej strane, Dušan Kuciak a Jaroslav Mihalík v drese hostí. Górnik figuruje v tabuľke na priebežnom 9. mieste, Lechia je šiesta.

Jirka prestúpil v sezóne 2018/19 zo Spartaku Trnava do Cvrenej Zvezdy Belehrad. Tam si však v nabitom kádri miesto nenašiel a klub ho poslal na hosťovanie do srbského Radnicki Nis. Neskôr zamieril rýchlonohý futbalista zbierať skúsenosti aj do poľskej ligy, kde sa mu začalo dariť aj strelecky. Pre Jirku to bol tretí a štvrtý presný zásah v tejto sezóne Ekstraklasy.