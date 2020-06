Karolína Plíšková si nedávala servítku pred ústa: Tvrdý odkaz chlapom kvôli platovej rovnosti

Česká tenistová hviezda Karolína Plíšková prehovorila o potrebe rovnakých odmien pre ženy a mužov v jej športe.

"Nepotrebujem mať rovnaké odmeny, ale vážne neznášam chlapov, ktorí sa sťažujú len na to, že by sa to mohlo stať. Toto fňukanie je od nich extrémne slabošské," povedala Plíšková v rozhovore pre americkú agentúru PA news agency, citoval ju aj portál vipsport.cz. "Chápem, že chlapi hrajú dlhšiu zápasy, ale sú to proste chlapi. Sú silnejší ako my a nevidím dôvod, prečo by sme sa mali porovnávať," pokračovala Plíšková, aby okamžite vzbudila rozruch po celom svete. Problém s rovnakými prize money mali v minulosti napríklad Connors, Djokovič alebo Nadal, v poslednom čase sa ozýva aj búrlivák Kyrgios.

"Ide mi hlavne o to, aby ženy mali rovnakú šancu hrať na centrálnom kurtu alebo byť v televízii," miernila neskôr vo vyjadrení svoje slová Plíšková, ktorá však tuší, že odozva bude búrlivá. "Teraz ma asi budú chlapi nenávidieť," dodala na záver.