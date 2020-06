Pandémia uväznila mladého cestovateľa na izolovanom ostrove: Na tieto zážitky bude spomínať celý život

Zážitok na celý život. 29-ročný cestovateľ uviazol kvôli pandémii koronavírusu na očarujúcom súostroví Galapágy. To, čo tam počas tohto obdobia zažil, mu budete len ticho závidieť.

Bývalý učiteľ Ian Melvin odletel do Južnej Ameriky po tom, ako strávil 3 roky v Číne. Ako uvádza portál Herald Scotland, po vypuknutí pandémie koronavírusu bol postavený pred náročné rozhodnutie. Buď nasadne na repatriačný let do Škótska, odkiaľ pochádza, alebo zostane na Galapágoch a užije si nezabudnuteľnú dovolenku. Zdá sa, že pre Iana bolo rozhodnutie okamžité.

Na súostrovie vo východnej časti Tichého oceánu pricestoval 14. marca. Trajektom sa presunul na najväčší ostrov Isabela Island, ktorý má populáciu len 2200 ľudí. Kvôli okamžitému zákazu vychádzania po 14:00 mal veľa času zlepšovať sa v španielčine.

Posledné 3 mesiace strávil oddychom, užíval si tropické počasie, ohromujúce pláže, krištáľovo čistú vodu a úžasnú prírodu. Videl morské leguány, uškatcov, zelené korytnačky a tiež tučniakov. „Nikto nedostane príležitosť zažiť tak pokojné Galapágy. Kúpanie tu je úžasné, uškatce vám prídu až tvárou v tvár. Morské leguány plávajú vedľa vás a tučniaky vás ďobajú do nôh,“ opisuje svoje zážitky Ian.

Počas nezabudnuteľnej dovolenky si chodí zabehať na pláž, či bicyklovať sa po ostrove. „Je to skutočne nezabudnuteľný zážitok. Keď som prišiel na Galapágy, spočiatku som bol trochu neistý,“ priznáva ostrieľaný cestovateľ Ian.

„Do Veľkej Británie išli repatriačné lety, avšak zostať tu bolo pre mňa najjednoduchšie rozhodnutie. Bol som predsa už na izolovanom ostrove. Teraz tu žijem ako miestny. Robím všetko, nakupujem, varím si a učím online, aby som si zarobil nejaké peniaze,“ povedal Ian, ktorému však robí vrásky na čele to, ako dlho môže na ostrovoch zostať, pretože tam pricestoval na 90-dňové ekvádorské víza.

Vďaka internetovému pripojeniu môže byť stále v kontakte s rodinou, ktorá bola podľa jeho slov spočiatku neistá. „Uvedomili si, že bude náročné dostať sa domov, avšak teraz keď počúvajú moje príbehy, tak sú radi,“ tvrdí Ian. Po zmiernení cestovných obmedzení by chcel odcestovať do Kolumbie.