Mario Balotelli je oficiálne bez klubu: Došla mi s ním trpezlivosť, tvrdí prezident klubu

Futbalový útočník Mario Balotelli (29) si v Brescii chcel reštartovaŤ kariéru. Ako sa však zdá, celkom márne.

Kontroverzný Talian je známy najmä vďaka svojej rebélii. Tá sa mo stala osudnou už vo viacerých kluboch a najnovšie aj v jeho poslednom pôsobisku, talianskej Brescii.



Tam prestúpil z Olympique Marseille ešte pred sezónou. Talianský denník Gazzetta dello Sport prišiel so správou, že Mario je najnovšie bez angažmá.



Stať sa tak malo po tom, ako sa Balotelli za posledný týždeň dvakrát nezúčastnil tréningu. Ku svojej absencii nepridal žiadny pádny dôvod a to stačilo majiteľovi klubu, Massimovi Cellinovi, na to, aby s ním ukončil spoluprácu.



Cellina mu poslal list, v ktorom mu spomínanú správu oznámil. Jeden z cieľov Balotelliho, zahrať si na EURE 2020 je tak spolu s jeho súčasnou kariérou potopený na dne.





V Brescii pôsobí aj slovenský futbalista Nikolas Špalek. Ten sa so svojim tímom nachádza na poslednej zostupovej priečke.