Taliani berú reštart sezóny naozaj bojazlivo: Ak sa udeje toto, sezóna sa definitívne skončila

Športový svet sa po paralýze v podobe koronavírusu začína opäť rozbiehať do starých koľají.

Výnimkou nie je ani futbal. Taliani schválili reštart sezóny od 20. júna. Ešte skôr sa však odohrá talianský pohár.



Prakticky hneď na to, ako sa talianské celky dohodli an reštarte sezóny prichádzajú s ďalším riešením, ktoré tak svetlé vyhliadky už nemá.

V prípade, ak by sa liga musela znovu prerušiť, opäť pre koronavírus, titul by nezískal nikto. Podobne by ani nikto nevypadol do nižšej súťaže.



To, či takýto scenár môže nabrať na reálnych obrátkách ukáže len čas, dohratie sezóny sa však javí ako reálnejší plán.