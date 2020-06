Zelenskyj súhlasí s legalizáciu súkromných armád: Do prípravy chce zapojiť vojnových veteránov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj súhlasí s legalizáciou súkromných vojenských spoločností v krajine. Na príprave legislatívy by sa podľa neho mali podieľať vojnoví veteráni.

Podľa agentúry UNIAN sa takto Zelenskyj vyjadril na piatkovom prvom zasadnutí Poradnej rady pre záležitosti vojnových veteránov a rodín padlých obrancov Ukrajiny. Zelenskyj uviedol, že poradná rada by mohla pomôcť vypracovať vyvážený návrh zákona v tejto veci.

"Existujú dva návrhy zákonov o súkromnej armáde, z ktorých žiaden nebol predložený do parlamentu. Jeden z nich neposkytuje žiadne obmedzenia. Je to návrh zákona, ktorý by nejakej obchodnej skupine umožnil oficiálne založiť si pre svoje potreby súkromnú armádu. A to by bolo veľmi nebezpečné," povedal Zelenskyj.

Agentúra UNIAN poznamenala, že na Ukrajine už dávno existuje najmenej päť súkromných vojenských spoločností, sú však registrované v zahraničí a platia tam dane.