Lionel Messi na odchode z Barcelony? Mám dve možnosti, no srdcu nerozkážete

Lionel Messi (32) je oporou katalánskeho celku už dlhé roky. Bez neho by Barcelona pravdepodobne nesiahla na toľko úspechov v podobe trofejí.

Samotný hráč si to však neprípúšťa. Podľa Lionela by Barcelona bola stále tam, kde je dnes, no on by nebol nikým.



O tom, či Messi zotrvá na Camp Nou sa už zopárkrát špekulovalo, no vždy to dopadlo rovnako. Najnovšie však čas dospel do štádia, kedy o jeho prestupe nerozhodujú peniaze, ale on sám.



Vo svojej zmluve má totižto klauzulu, ktorá mu do konca mája umožňovala odísť z Barcelony úplne zadarmo. Záujemcov by bolo určite množstvo, no ak si myslíte, že Lionel Messi na Camp Nou zotrvá, tak je to správne.



Srdciar, akým je Messi sa v dnešnom futbale nevidí často. Krásnym príkladom "lojálneho" hráča voči jednému klubu je Zlatan Ibrahimovič, ktorý počas svojej kariéry vystriedal mnoho klubov.