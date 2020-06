Dvojnásobná mama zachraňovala životy druhých: Kvôli COVID-19 nemohla byť s deťmi, dojímavé stretnutie po mesiacoch!

Dojímavé stretnutie po mesiacoch odlúčenia. Matka dvoch dievčat Suzanne sa po vypuknutí pandémie ocitla v nesmierne zložitej situácii. Po celý čas čo sa starala o pacientov s koronavírusom na jednotke intenzívnej strarostlivosti, musela byť izolovaná od svojich detí. A trvalo to celú večnosť.

Ako uvádza portál Metro, 43-ročná Suzanne Vaughan svoje dve dievčatá Bellu (9) a Hettie (7) nemohla postískať neuveriteľné 2 mesiace. Jej dcéry zatiaľ bývali s tetou Charlotte a to, že sa im mamička vráti bez ohlásenia a prekvapí ich, vôbec netušili. „Zaniesla som ich k mojej sestre, pretože som chcela, aby boli v bezpečí. Pracujem v nemocnici a každý deň som sa vystavovala koronavírusu. Bolo to naozaj ťažké rozhodnutie, ale táto obeta bola nutná. Opustiť ich bolo veľmi emotívne, pretože som nevedela, ako dlho bude trvať, kým ich znova uvidím. Nečakala som, že to bude trvať až 9 týždňov,“ povedala Suzanne z anglického Kings Lynn v Norfolku.

Zdravotníčka tiež priznala, že chcela počas tejto zložitej situácie pracovať viac, čo sa nedalo skĺbiť so starostlivosťou o dve deti. „Tak veľa ľudí muselo rovnako obetovať čas s rodinou.“ poznamenala Suzanne, ktorá pracuje v zdravotníctve viac ako 20 rokov. „Práca bola pre mňa prvoradá 9 týždňov, ale myslím, že teraz je čas, aby som dala na prvé miesto moje dievčatá,“ povedala Suzanne, ktorá o nadčasy požiadala priamo svojich nadriadených v nemocnici. Zvyčajne pracuje 28 hodín týždenne, avšak kvôli mimoriadnej situácii sa ponúkla, že bude pracovať 50 hodín týždeň.

Slobodná mamička so svojimi dcérami každý deň volala a ani raz sa nebudila na rannú službu bez toho, aby si od nich nenašla správu s prianím dobrého rána. „Mnohokrát som si myslela, že to už nedokážem. Prvých pár týždňov bolo naozaj ťažkých, pretože keď som prišla z práce domov, tak tam neboli. Bolo tam mŕtve ticho, nikto nebežal, nekričal a ani sa nesmial. Bolo to hrozné,“ opisuje svoje pocity Suzanne. Po ťažkom boji s pandémiou sa situácia postupne vracia do normálu a dvojnásobná mama môže pracovať tak, ako zvyčajne. Po 9 týždňoch môže byť so svojimi dcérkami, ktoré sú podľa jej slov „jediná vec, ktorá ju udržiava v chode“.