Španielsko tvrdo zasiahla pandémia COVID-19: Teraz dvíhajú hlavy, situáciu máme pod kontrolou

Šírenie nového koronavírusu v Španielsku je z veľkej časti pod kontrolou, keď sú počty nových prípadov nákazy a pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti nízke a prebieha hromadné testovanie.

Uviedli to v piatok tamojší zdravotnícki predstavitelia, píše agentúra DPA. Koordinátor ministerstva zdravotníctva pre boj s koronavírusom Fernando Simón povedal, že hlavnou výzvou je teraz zabezpečiť, aby sa do krajiny nedostala nákaza zo zahraničia, informovala agentúra Europa Press.

Španielsko, ktoré koronavírusová pandémia zasiahla mimoriadne vážne, plánuje opätovne umožniť vstup cudzincom do krajiny od 1. júla. Na vrchole krízy v Španielsku zomieralo v apríli v dôsledku ochorenia COVID-19 okolo 900 ľudí denne. V krajine potvrdili celkovo približne 240 000 prípadov nákazy a oficiálny počet úmrtí presiahol 27 000.

Simón tiež povedal, že pri dosiaľ neobjasnenom výraznom náraste úmrtnosti v Španielsku v uplynulých mesiacoch mohol zohrať svoju úlohu aj strach z nákazy novým koronavírusom, informovala agentúra AP.

Španielske ministerstvo zdravotníctva totiž eviduje zmienených vyše 27 000 potvrdených úmrtí na COVID-19. Ide o ľudí, ktorých testy na tento vírus boli pozitívne pred tým, ako zomreli.

Univerzita Karla III., na ktorej pôsobí centrum zaznamenávajúce počty úmrtí v krajine, však od marca registruje viac než 43000 úmrtí nad rámec bilancie, akú by očakávali na základe počtov úmrtí z posledných rokov.

Simón v piatok uviedol, že nezrovnalosti medzi týmito údajmi by mohli byť dôsledkom iných faktorov nepriamo súvisiacich s vírusom. Jedným by mohlo byť to, že ľudia s chronickými chorobami mali príliš veľké obavy alebo čakali pridlho na to, aby išli do nemocnice, keď na vrchole epidémie v Španielsku potrebovali zdravotnícku starostlivosť.

Simón pripustil, že skutočné počty obetí COVID-19 v krajine by mohli byť vyššie než aktuálna oficiálna bilancia. Španielsko malo podobne ako ďalšie najviac zasiahnuté krajiny na začiatku epidémie veľké ťažkosti so zaistením testov pre všetkých chorých, dodáva AP.