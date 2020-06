Medzi USA a Čínou sa bude opäť lietať: Spojené štáty povolili dva spoje týždenne, Čína len jeden

Americké ministerstvo dopravy dnes oznámilo, že povoľuje čínskym leteckým dopravcom dva lety týždenne do Spojených štátov. Peking predtým ohlásil uvoľnenie koronavírusových opatrení a do Číny vpustí viac zahraničných leteckých spoločností. Čínska ambasáda vo Washingtone oznámenia americkej strany zatiaľ nekomentovala.

V stredu Washington zakázal s účinnosťou od 16. júna čínskym aerolinkám lety do USA. Chcel tak donútiť Peking, aby povolil americkým leteckým dopravcom obnovenie letov do Číny. Revidované nariadenie amerického ministerstva dopravy znižuje s okamžitou platnosťou na polovicu terajšie štyri lety týždenne, ktoré čínske letecké spoločnosti prevádzkujú do Spojených štátov a späť do Číny.

Rezort dopravy ďalej uviedol, že ak Čína prijme ďalšie kroky v prospech amerických leteckých spoločností, je "plne pripravený svoje nariadenie znovu preskúmať". Peking si podľa neho jednostranne diktuje podmienky leteckej dopravy pasažierov medzi USA a Čínou a nerešpektuje práva amerických leteckých dopravcov.

Americké aerolinky môžu obnoviť od 8. júna jeden let týždenne do mesta podľa svojho výberu, čo je len zlomok toho, čo stanovuje americko-čínska dohoda o leteckej prevádzke.

Nariadenie sa týka aeroliniek Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines a Xiamen Airlines. Nie je jasné, ktoré linky budú môcť pokračovať v prevádzke. Nie je tiež jasné, či americkej leteckej spoločnosti pristúpi na jeden let týždenne do Číny, keď pôvodne žiadali obnovenie dvoch až troch letov denne.

Peking uviedol, že všetky aerolinky môžu zvýšiť počet medzinárodných letov do Číny na dva týždenne, ak po tri týždne za sebou nebude žiadny z ich pasažierov pozitívne testovaný na koronavírus.