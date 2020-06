Mame so 4 chorými deťmi hrozí, že skončia na ulici: Mesačne nám chýba 199 €!

Ocitli sa na pokraji zúfalstva. Rodina z Handlovej musí splácať dlh, ktorý podľa ich slov za nich vyrobil niekto úplne iný. Denisa (40) má štyri deti.

Osud sa s ňou nemaznal a každé sa jej narodilo s vážnou chorobou. Dvojičky Patrik (15) a Michal (15) sa síce narodili ako zdravé, no neskôr lekári zistili, že Miško má v hlave nádor. Patrik zasa trpí silnou psoriázou a na jedno oko vidí len na 25 percent. Zdravie trápi aj zvyšné dve ratolesti.

Okrem toho teraz rodine hrozí, že sa ocitne na ulici. Denise (40) pred tromi mesiacmi prišlo vyúčtovanie za byt. „Keď som otvorila obálku a videla som dlh 1 539 eur, skoro som skolabovala,“ začína rozprávať trasúcim sa hlasom a pokračuje: „Je to dlh za minulý rok, keď sme tu bývali my len dva mesiace. Pred nami bol byt daný v podnájme,“ vraví.

Byt Denisa zdedila podľa svojich slov po babke, okrem nej sú tam i ďalší dediči. „Môj strýko dal byt do podnájmu a bývali tu cudzí ľudia. My sme v tom čase bývali v inom byte v podnájme. Keďže sa majiteľka rozhodla byt predať, nemali sme kam ísť, a tak som išla do bytu po mojej babke. Ani mi len nenapadlo, že budem musieť splácať nejaký dlh po cudzích ľuďoch,“ hovorí mama štyroch detí. Napriek ťažkej situácii, ktorú má s deťmi, sa zamestnala na aktivačných prácach

. Jej príjem je však 75 eur. Okrem toho dostáva rodinné prídavky na deti, dávku v hmotnej núdzi a náhradné výživné, keďže otcovia na deti vôbec neplatia. „Podľa právnika nemám na výber, buď ten dlh splatím, alebo z nás budú bezdomovci. To nechcem dopustiť, ale každý mesiac sme v mínuse a neviem, ako dlho to vydržíme,“ plače mama, ktorá dlh musí splácať po 100 eur mesačne.

Nemajú na základné veci

Všetky štyri deti potrebujú nutne lieky na to, aby prežili. Patrik má vážnu psoriázu a je odkázaný na liečbu laserom, ktorú si rodina musí hradiť. Miškovi diagnostikovali nádor v hlave a stále sa zväčšuje, musí brať liečbu. Natálka (12) s Dominikom (7) by bez liekov neprežili, keďže obaja sa dusia pre vážnu epilepsiu. Mama tak nemôže ísť do práce na celý deň. „Každý mesiac sme 200 eur v mínuse, a to sme ešte nekúpili ani potraviny. Keby nebolo mojej matky, tak už teraz sme na ulici,“ plače žena, ktorá by rada svojim chorým ratolestiam kúpila všetko na svete, len nemá z čoho. „Mrzí ma, že poctiví ľudia musia živoriť a prosiť o pomoc iných ľudí,“ dodáva smutne.

Rozpočet rodiny

Príjmy:

- Dávka v hmotnej núdzi + náhradné výživné + prídavky na deti: 274 eur

- Aktivačné práce: 75 eur

- Spolu: 349 eur

Výdavky:

- Nájom: 145 eur

- Dlh: 100 eur

- Elektrina: 34 eur

- Káblovka: 19 eur

- Drogéria: 50 eur

- Laser pre Patrika: 100 eur

- Lieky pre deti: 100 eur

- Spolu: 548 eur

Výsledná suma: -199 € mesačne