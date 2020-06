Teplo láka na prípravu jedla pod holým nebom: 9 chýb pri grilovaní

Slniečko sa konečne ukázalo a láka nás tráviť čas vonku. Grilovanie patrí asi k najobľúbenejším spôsobom trávenia voľného času.

Priatelia, jedlo, pitie a pohoda. Máte to v pláne tiež? Dajte si pozor na najčastejšie chyby pri grilovaní, na ktoré upozorňuje nemecký magazín Bild. Niektoré z nich jednoducho nemajú pridanú hodnotu, zatiaľ čo iné majú negatívny vplyv na grilovanie alebo zdravie. Aby vám nepodarené jedlo skvelú atmosféru nepokazilo.

1. Rozohrievanie grilu pomocou metylových liehovín

Prvá chyba, ktorú mnohí robia pri grilovaní dreveným uhlím. Aby sa uhlie rýchlo rozpálilo, veľa ľudí sa uchýli k metylovým liehovinám a vstrekuje tekutý urýchľovač priamo z fľaše na horúce uhlie. Mnohí pritom nevedia, že aj para sa môže vznietiť. V najhoršom prípade dokonca explodovať. Lepšie je preto hľadať bezpečnejšie alternatívy. Na tento účel sú vhodnejšie špeciálne podpaľovače do grilu alebo kartón.

2. Grilovaciu mriežku nečistíte

Ak je rošt pokrytý vrstvou prihorených zvyškov z predošlej grilovačky, nemal by sa v tomto stave používať. Niektorí síce tvrdia, že dobre vypečený rošt má pozitívny vplyv na arómu, no opak je pravdou Znečistený rošt vytvára iba dym a zápach, ktoré sa negatívne prejavia aj na chuti jedla. Preto je najlepšie po skončení grilovania rošt namočiť a očistiť. Pôjde to isto ľahšie ako neskôr, keď zaschne. Okrem toho máte rošt pripravený na ďalšiu grilovačku.

3. Ak máte gril s krytom, zabúdate ho zatvoriť

Kryt grilu nielen udržuje dym pod kontrolou, ale zaručuje aj vyššiu teplotu. To platí nielen pre grily na drevené uhlie, ale aj pre tie plynové. Niektoré kryty majú aj praktický merač teploty. Po zatvorení veka sa jedlo, ktoré sa má grilovať, ugriluje rýchlejšie a ušetríte si starosti so susedmi, ktorým nadymíte do domu.