Nevšedný adrenalínový zážitok na Skalke: Na via ferratu Komín len s profi výbavou

Konečne sa dočkali! Koronakríza na Slovensku nezasiahla iba obchodníkov a obyčajných ľudí, dotkla sa aj obľúbenej slovenskej ferraty.

V máji totiž uzatvorili via ferratu Komín na Skalke pri Kremnici. Dôvodom nebol len koronavírus, ale aj hniezdiace sokoly. Od 1. júna je už ferrata opäť otvorená. Milovníci adrenalínových zážitkov však musia dodržiavať nielen opatrenia v súvislosti s pandémiou, ale aj bezpečnosť na skalách. Bez potrebného výstroja sa totiž na ferratu nedostanete.

Zaujímavosťou je, že dvojmetrový odstup počas výstupu na ferratu museli návštevníci dodržiavať aj pred vypuknutím pandémie. „Je to tak preto, že keby prišlo k pádu, aby človek nestiahol za sebou aj niekoho iného,“ vysvetlil dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš, ktorý je zároveň iniciátorom ferraty Komín.

Zároveň dodal, že z dôvodu ochrany prírody je potrebné pohybovať sa v tichosti a iba po zaistených a vyznačených cestách. „Dodržiavať treba aj dostatočné odstupy z dôvodu pandémie, padajúcich skál, ale aj pre prípadný pád lezca pred vami,“ upresnil Petráš s tým, že ešte pred otvorením sezóny horolezci aj dobrovoľníci ferratu prekontrolovali a dotiahli potrebné veci, aby bolo všetko bezpečné a schodné.Trasa sa začína na Peknej vyhliadke, vedie hrebeňovou červenou turistickou značkou.

Via ferrata je jednosmerná a má tri cesty: Komín s obťažnosťou C, Trubačova veža s obťažnosťou B a Výzva, ktorá je svojou obťažnosťou E najťažšou doteraz vybudovanou via ferratou na Slovensku. Na zaistenej ceste čaká návštevníka 420 m lán s výškou skalných ciest 80 m. „K ceste patrí aj mini via ferrata na skale Jánošíkova diera s obťažnosťou B, ktorá je určená pre rodičov s deťmi,“ objasnil Petráš a upozornil:

„Na zaistených cestách je podmienkou potrebný výstroj, základný ferratový set a znalosť jeho použitia.“ Ak nemáte vlastný výstroj, požičajú vam ho v Relax centre na Skalke. K trasám vlani pribudol najdlhší visutý most na Slovensku s dĺžkou 80 m a vyrobený až z 9 ton materiálu. Visí medzi bralami miestami až 45 m nad terénom.

Dĺžka: 80 m

Výška:45 m

Nadmorská výška: 1 252 m

Vstup: zadarmo

Všetky via ferraty sú jednosmerné

Trubačova veža: ľahká B. Začiatok má spoločný s Komínom. Trasa vedie doprava na vežu s krížom. Pred záverom je lanový most.

Komín: stredne ťažká ferrata C. Má viacero variantov ako napr. 8 m dlhá vetva: Kominárska. Celkové prevýšenie je 85 m a dĺžka 110 m.

Výzva: najťažšia ferrata na Slovensku s obťažnosťou E. Prevýšenie 60 m a dĺžkou 70 m. Previsnutá je 4 m. Je určená len pre skúsených ferratistov.

