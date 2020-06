Piešová pár dní od výhry v SuperStar poriadne perlí: Nad jej slovami sa rozum zastaví

Čo veta, to perla! Aj takto by sa dalo hovoriť o najnovšej výherkyni speváckej šou SuperStar Barbore Piešovej (19).

Mladá speváčka, ktorá pracovala vo fabrike ako zváračka okien, totiž v rozhovore pre Nový Čas doslova šokovala, keď vyslovila bizarné vyjadrenie, nad ktorým sa bežnému človeku pozastavuje rozum. Nie je však jediná hviezda s talentom v hrdle, ktorá by zrejme mala znova na chvíľu zasadnúť do vzdelávacieho zariadenia, či si zlepšiť všeobecný rozhľad. V minulosti sa bizarnými vyjadreniami „preslávila“ aj jej predchodkyňa z roku 2015 Emma Drobná (26), ktorá tvrdila, že Zem je plochá. Rovnako šokuje však aj Barbora, ktorá označila smrtiaci koronavírus za Ježiška.

Barbora sa už od minulej nedele pýši výnimočným titulom, keď vyhrala SuperStar, vďaka ktorej získala nielen prestíž, ale aj peňažnú odmenu 75-tisíc eur. Aj vďaka tomu sa mladá hviezdička rozhodla, že svoje zamestnanie vo fabrike s oknami zavesí na klinec a bude sa venovať len hudbe. Prvýkrát šokovala verejnosť bizarným poďakovaním po vyhlásení výsledkov v SuperStar slovami, že si za výhru kúpi konečne tlmiče do auta, a druhýkrát v najnovšom rozhovore pre Nový Čas, kde mladá speváčka perlila opäť.

Azda najbizarnejšia bola jej teória o koronavíruse.Keď zatvorili všetky kaviarne, tak bolo mojou záchranou chodievať na pumpu na horúcu čokoládu, “ prezentovala presvedčivo svoj názor Barbora práve v dobe, keď na ochorenie COVID-19 zomierajú ľudia a vírus vo svojom besnení nepoľavuje. Počet úmrtí sa dnešným dňom počíta v státisícoch, keď skonalo takmer 400-tisíc ľudí a skoro 7 miliónov je nakazených.

Paradoxom je, že speváčka, ktorá popiera existenciu koronavírusu, sa pred každým živým vystúpením nemala problém testovať práve na COVID-19, ktorý podľa jej slov neexistuje, aby chránila nielen seba, svojich blízkych, ale aj okolie. Ani toto jej však zrejme nestačilo na to, aby svoj názor prehodnotila. Televízia zo Záhorskej Bystrice, ktorá sa o svoje hviezdy stará, sa však od tvrdení mladej speváčky dištancuje: „Je to jej súkromná záležitosť a televízia sa k tomu nebude vyjadrovať,“ napísal Novému Času riaditeľ PR a marketingu Markízy Michal Borec.

Hlavou však krútia moderátorky modro-žltej televízie, ktoré mali pod taktovkou mimoriadne relácie o koronavíruse, Zlatica Puškárová, či Gabriela Kajtárová. Tie hostili odborníkov, s ktorými preberali práve tento vírus a nebezpečenstvo s ním spojené. Zaujímal nás teda aj ich názor na vyjadrenie mladej hviezdy, ktorá sa už dostala do ich markizáckych radov.

„Obyčajne až tá najosobnejšia skúsenosť presvedčí človeka, že naozaj niečo zlé je. Nieže by som niečo zlé niekomu želala, ale možno až tí, čo tým sami prešli, to už nikdy takto nepovedia,“ povedala nám Zlatica a v podobnom duchu sa vyjadrila aj Kajtárová: „Ak neverí médiám, politikom a vedcom, tak si to môže overiť sama. Cez sociálnu sieť dnes vie napísať hocikomu - ľuďom, ktorí vírus prekonali, pozostalým, lekárom, ktorí chorých liečia, dokonca vedcom. Ak nájde hmatateľný dôkaz, že covid-19 neexistuje, nech mi napíše, ja to odvysielam. No najprv sa stavím, že sa jej to nepodarí. Ak by to bol totiž podvod, už by sa dávno prevalil.“