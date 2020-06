Česi v nemilosti Ruska: Moskva hrozí odplatou za vyhostenie svojich diplomatov

Ruská diplomacia v piatok označila vyhostenie dvoch ruských diplomatov z Prahy za provokáciu a nepriateľský krok a pohrozila odplatou.

"Počínanie Prahy dostane nielen adekvátnu odpoveď, ale bude sa k nemu prihliadať pri utváraní ruskej politiky voči Česku. Za takéto provokácie sa musí niesť zodpovednosť," uviedol v komentári tlačový odbor ruského ministerstva zahraničia. Ruskí zákonodarcovia už dali najavo, že očakávajú recipročnú reakciu Moskvy na český krok.

Česko vyhostilo dvoch ruských diplomatov v súvislosti s kauzou údajnej ruskej hrozby českým komunálnym politikom jedom ricín. "Kauza bola fiktívna a bola dôsledkom sporov medzi pracovníkmi ruského veľvyslanectva v Prahe, keď jeden z nich zaslal českým tajným službám falošné informácie," povedali v piatok novinárom v Prahe premiér Andrej Babiš a minister zahraničia Tomáš Petříček.

"Vrátia sa do Moskvy. Prijmeme rozhodnutie na základe všetkých faktov. Zatiaľ nemáme dôvod nedôverovať našim pracovníkom a z niečoho ich obviňovať. Česká strana nepredložila žiadnu závažnú kvalitnú skutočnosť, ktorá by umožňovala súhlasiť s jej stanoviskom," povedal ruskej tlačovej agentúre TASS námestník šéfa ruskej vládnej agentúry Rossotrudničestvo Michail Brjuchanov. Práve pracovníci tejto agentúry sú vyhostenými Rusmi s diplomatickými pasmi. Rossotrudničestvo je ruská federálna agentúra zaoberajúca sa záležitosťami postsovietskeho Spoločenstva nezávislých štátov, krajanov a medzinárodnou humanitárnou spoluprácou.

Ruské veľvyslanectvo v Českej republike označilo vyhostenie za nepriateľský krok, ktorý bol od začiatku založený na nepodloženom obviňovaní v médiách. Podľa ambasády to svedčí o nezáujme Prahy normalizovať vzťahy medzi krajinami, ktoré poslednú dobu degradovali, za čo Moskva dáva vinu českej strane. To, že Rusko na české rozhodnutie vypovedať dvojicu ruských diplomatov odpovie, povedal v prvej ruskej reakcii podľa agentúry Ria Novosti poslanec federálneho parlamentu Vladimir Džabarov. Český krok má podľa neho zabrániť ceste prezidenta Miloša Zemana na vojenskú prehliadku, ktorá sa bude 24. júna konať v Moskve. "Zdôvodnenie vyhostenia ruských diplomatov z Česka znie tak rozprávkovo ako mýty o ruských trávičoch. Moskva nemá menší záujem než Praha o dobré vzťahy, ale tu má všetky dôvody odpovedať symetricky," napísal na twitteri predseda zahraničného výboru dolnej komory ruského parlamentu, Štátnej dumy, Leonid Sluckij.

Podľa ministra Petříčka sa česká diplomacia snažila záležitosť vyriešiť diskrétne a od začiatku komunikovala s ruskou stranou. "Diplomatické riešenie nebolo nakoniec možné. Prístup Ruskej federácie nám nedáva inú možnosť, a to aj s vedomím očakávaných recipročných krokov," povedal k rozhodnutiu o vyhlásení diplomatov za persona non grata. Opoziční politici považujú rozhodnutie českej vlády za adekvátnu a silnú reakciu, podľa niektorých by malo Česko pokračovať v znižovaní počtu pracovníkov ruskej ambasády v ČR.

Rovnaký názor zastávajú aj pražský primátor Zdeněk Hríb a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Práve oni spoločne so starostom pražských Řeporyjí Pavlom Novotným dostali policajnú ochranu koncom apríla, keď o príchode ruského agenta s jedom ricín napísal týždenník Respekt. Česko sa rozhodlo vyhostiť dvoch pracovníkov ruského kultúrneho strediska v Prahe, a síce Andreja Končakova, ktorý stredisko vedie a súčasne plní úlohu vedúceho predstaviteľa Rossotrudničestva v Česku, a Igora Rybakova. Česko majú opustiť v priebehu 48 hodín, uviedla agentúra RIA Novosti.