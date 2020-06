Masívne testovanie pred reštartom Fortuna ligy: Kedy budú známe výsledky?

Všetky kluby futbalovej Fortuna ligy už absolvovali testy na koronavírus. Na testovaní metódou PCR sa zúčastnili všetci hráči a vybraní funkcionári, celkovo vyše 600 osôb. Kompletné výsledky odobratých vzoriek budú známe do 48 hodín od testovania.

Akcia sa uskutočnila na základe spolupráce Slovenského futbalového zväzu (SFZ), Únie ligových klubov (ÚLK) a firmy, ktorá testy vykonala. Negatívne testy na COVID-19 sú podmienkou reštartu Fortuna ligy. Najvyššia slovenská súťaž sa po ústupe pandémie koronavírusu opäť rozbehne v sobotu 13. júna zápasmi prvého kola nadstavbovej časti.

Pred predpoludňajším tréningom absolvoval testy celý káder FC Spartak Trnava v mixzóne Štadióna Antona Malatinského. Zdravotníci každému hráčovi odobrali vzorky z nosa a úst. Jediný futbalista Spartaka, ktorý už mal s testovaním skúsenosti, bol rakúsky legionár Alex Sobczyk. Podobnú procedúru absolvoval pri svojom návrate na Slovensko. "Ja už som skúsený, môžem si vzorky odobrať aj sám. Bolo to podobné ako prvýkrát a vedel som, čo môžem očakávať. Bolo to rýchle a bezproblémové. Videl som však na niektorých, že majú veľké obavy, ale verím, že keď pôjdu druhýkrát, tak to bude bez strachu. Verím, že všetky testy budú negatívne, lebo sme poctivo dodržiavali všetky hygienické nariadenia," uviedol Sobczyk v tlačovej správe spoločnosti AGEL SK.Krátku procedúru znášali niektorí bez problémov, iní s obavami. "Z jednej nosnej dierky to bolo v pohode, ale keď mi odoberali vzorku z druhej, tak mi nebolo všetko jedno a vyhŕkli mi slzy, veľmi to dráždilo," priznal Grék Tzandaris. "Takéto niečo som absolvoval prvýkrát. Nervózny som nebol, ale keď som videl ostatných, ako hlboko im pichajú do nosa, tak som sa trocha bál. Nakoniec to bolo len trocha nepríjemné, ale dalo sa to zvládnuť. Príznaky nemám, tak som v očakávaní výsledkov pokojný," dodal Štefan Molnár.