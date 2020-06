Donald Trump v prieskumoch prehráva: Poškodili mu protesty aj koronakríza

Voľby pre Donalda Trumpa (73) nevyzerajú ružovo.

V predbežných prieskumoch realizovaných Fox News sa ukazuje, že jeho demokratický protikandidát Joe Biden je preferovaný aj v štátoch, kde predtým jasne vyhrávala Republikánska strana. Zdá sa, že pandémia a nedávne protesty proti rasizmu zmenili názor voličov.

Prezidentské voľby v Spojených štátoch sa konajú 3. novembra 2020. Občania si zvolia súbor tzv. prezidentských voličov, ktorí v ich mene 14. decembra buď zvolia nového prezidenta, alebo znova vymenujú do úradu republikána Donalda Trumpa.

V USA sú dve politické strany, z ktorých každá má svojho kandidáta. Postup nominácie je nepriamou voľbou, pri ktorej občania vyberajú delegátov politickej strany, pričom každá má jedného kandidáta. Za demokratov je prezidentským kandidátom Joe Biden. Krajina sa momentálne zmieta vo vlnách násilných protestov proti rasizmu a policajnej brutalite a Donald Trump svojím konaním len prilieva olej do už aj tak divokého ohňa. Aj počiatočné podceňovanie pandémie a jeho vyjadrenia počas koronakrízy, ktorá vyústila do úmrtia desaťtisícov občanov výrazne narušili jeho budúcnosť v Bielom dome.

Na znovuzvolenie potrebuje 270 hlasov, no prieskumy ukazujú, že stráca aj posledné bašty svojich voličov. Napríklad prieskum v Arizone ukazuje, že Joe Biden vedie 46 % oproti Trumpovým 42 %. Naposledy keď v Arizone vyhrali demokrati, prezidentom sa stal Bill Clinton v roku 1996. V Texase nevyhrali demokrati od roku 1972, a prieskumy ukazujú, že Trump to má nahnuté aj tam. Síce v preferenciách vedie, no oproti preferenciám Joa Bidena je to len 1 %. Taktiež v primárkach, ktoré sa konali v 8 štátoch, v 7 z nich vyhral Biden, čo ho posúva bližšie k výhre.