Nečakané vyjadrenie WHO ohľadom rúšok: Radikálna zmena postoja!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok odporučila verejnosti nosiť látkové rúška v miestach, ako sú prostriedky hromadnej dopravy či obchody, kde je ťažké dodržiavať odstup od ostatných ľudí.

Na piatkovom brífingu generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zmenu postoja organizácie vysvetlil novými poznatkami z výskumov.

WHO sa najskôr k noseniu rúšok verejnosťou stavala zdráhavo, neskôr názor na zahaľovanie nosa a úst začala meniť, vždy ale rúška označovala za dobrovoľný doplnok karanténnych opatrení. WHO tiež verejnosť nabádala k tomu, aby respirátory a profesionálne rúška ponechala dostupné predovšetkým pre zdravotníkov.

"Vzhľadom k meniacim sa zisteniam WHO odporúča vládam, aby podporovali širokú verejnosť v nosení rúšok v miestach, kde sa nákaza plošne šíri a kde je ťažké udržať fyzický odstup, ako sú prostriedky hromadnej dopravy, obchody a ďalšie stiesnené a preplnené priestory," povedal Tedros. Šéf WHO oznámil, že zdravotnícka organizácia na základe vyžiadaného akademického výskumu zároveň upravila odporúčania, ako by mali látkové rúška vyzerať.

"Podľa tohto výskumu WHO odporúča, aby sa látkové masky skladali najmenej z troch vrstiev rôzneho materiálu. Podrobnosti o tom, aké materiály pre jednotlivé vrstvy radíme, sú súčasťou týchto odporúčaní," dodal.

Na webe WHO sú teraz dostupné video a grafiky toho, ako s látkovými rúškami zaobchádzať. Vo videu WHO oznamuje, že rúška by mali mať najlepšie tri vrstvy, vonkajšiu odpudzujúcu vodu, vnútorná by mala vodu naopak pohlcovať a stredná vrstva slúžiť ako filter.

Tedros zároveň zopakoval skoršie varovanie, že nosenie rúšok môže vyvolať falošný pocit bezpečia a že rúška samy o sebe bez sprievodných hygienických a karanténnych opatrení nie sú jedinou ochranou.

Ešte na konci apríla expertka WHO Dorit Nitzanová na otázku ČTK oznámila, že zdravotnícka organizácia naďalej odporúča, aby rúška a respirátory ako ochranu pred koronavírusom nosili predovšetkým zdravotníci a nakazení. Dodala vtedy, že verejnosť musí rúška chápať iba ako doplnok celého súboru preventívnych opatrení. Povinnosť nosiť rúška zaviedlo na začiatku pandémie množstvo krajín, vrátane Slovenska.