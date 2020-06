Podozrivý v prípade zmiznutia Maddie je beštiálny kriminálnik: Úrady ho však prepustia na podmienku

Na povrch vyplávali nové informácie. Hlavný podozrivý v prípade zmiznutia Madeleine McCann, pedofil Christian Brückner (43), je podľa informácií v očiach úradov spôsobilý na podmienečné prepustenie.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Polícia sa však zúfalo snaží dokázať, že za jej únos môže on. Hľadajú jeho bývalú priateľku z Kosova, ktorá by mohla doplniť chýbajúce kúsky skladačky a usvedčiť ho.

Po 13 rokoch od zmiznutia Madeleine McCann sa v médiami najsledovanejšom prípade vyskytol dramatický zvrat. Dievčatko zmizlo z hotelovej izby v portugalskom Praia da Luz, kde bolo s rodičmi na dovolenke. Incident sa odohral počas toho, ako boli rodičia na večeri, pričom chodili deti pravidelne kontrolovať. Maddie však niekto uniesol. Teraz majú v rukách vážneho podozrivého, Christiana Brücknera, ktorý je obvinený z viacerých prečinov vrátane pedofílie a ktorý žil v spomínanej lokalite. Polícia v súčasnosti pátra po žene z Kosova, ktorá mala žiť s Brücknerom v dome blízko dovolenkovej destinácie Praia da Luz, pričom ho mala opustiť krátko predtým, ako zmizla Madeleine. Žili v dome v okrajovej časti mesta, približne 25 minút chôdze od hotela, kde boli ubytovaní McCannovci.

Denník The Sun informuje, že viacero svedkov spomenulo svetlovlasého muža s rapavou tvárou, ktorý bol viackrát videný v okolí hotela. Muža však nikdy nenašli.Je známe, že v tom čase sa živil lúpežami a predávaním drog.

Sedí v base

Momentálne si odpykáva trest 21 mesiacov práve za drogy. No nie je to jeho prvý pobyt za mrežami. Brückner má profil notorického kriminálnika a devianta. Prvú lúpež spáchal ako 15-ročný a prvý sexuálny delikt o menej ako tri roky nato. V 18 rokoch odišiel žiť do Portugalska, kde v kriminálnej činnosti pokračoval. V roku 2007 sa vrátil do rodného Nemecka, kde sa živil ako kriminálnik. Prvýkrát ho zavreli ho v roku 2011 na 21 mesiacov za predaj drog.

V roku 2014 žil v Braunschweigu, kde začal podnikať. To mu však nevyšlo a obrátil sa na alkohol. V roku 2016 ho zavreli znova, tentoraz za zneužívanie maloletých a držanie pornografického materiálu, za čo si odsedel 15 mesiacov. V roku 2017, na výročie zmiznutia Maddie, sa opitý chvastal svojim kamarátom v bare, že o nej vie všetko. To bola prvá stopa, ktorej sa polícia chytila. Následné dva roky sa pokúšal odísť do Portugalska, odkiaľ bol ako väzeň vydaný naspäť do Nemecka za zneužívanie maloletých.

Obvinenie za obvinením

V roku 2018 bol zatknutý v Miláne za znásilnenie z roku 2007, v júli 2019 bol odsúdený na 21 mesiacov za predaj drog. V auguste 2019 bol obvinený zo znásilnenia 72-ročnej Američanky v Praia d Luz v roku 2005, za čo ho odsúdili na 7 rokov, proti rozsudku sa však odvolal. Momentálne si odpykal dve tretiny trestu za predaj drog a podľa nemeckých novín je možné, že ho cez víkend prepustia, ak sa Spolkový súdny dvor v Nemecku rozhodne udeliť mu podmienečné prepustenie. Nemecký prokurátor Hans Christian Wolters sa vo štvrtok vyjadril nasledovne: „Predpokladáme, že to dievča je mŕtve.“