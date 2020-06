Máziková prežíva obrovské obavy: Mama skončila v nemocnici a ona sa k nej nedostane

Obrovské obavy prežíva v týchto dňoch Eva Máziková (70). Speváčka, ktorá žije v Nemecku, sa pre pandémiu koronavírusu už niekoľko dlhých mesiacov nevidela so svojou mamou Annou (94).

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Tá totiž žije v domove seniorov na Slovensku a energická speváčka sa k nej pre zatvorené hranice a zúriaci koronavírus nemohla ani priblížiť. Najnovšie však okrem smútku z odlúčenia Mázikovú trápi niečo oveľa vážnejšie. Jej mamu totiž museli náhle hospitalizovať v nemocnici.

Hoci duchom večne mladá Máziková je známa svojou nespútanou optimistickou povahou, predsa len sú veci, ktoré jej vedia urobiť vrásky na čele. Momentálne prežíva bezsenné noci, pretože, ako sa nám podarilo zistiť, jej mama leží už niekoľko dní v nemocnici. Pani Anna (94) prežíva jeseň svojho života v jednom z bratislavských domovov seniorov a pre pandémiu koronavírusu sa so svojou dcérou nemohla stretnúť dlhé mesiace. Už samotné odlúčenie zvládala energická speváčka veľmi ťažko.

A keďže Eva je veľká extrovertka, o svoje pocity sa podelila aj so svojimi fanúšikmi. „Ja už by som tak chcela, aby sa tento lock-out čo najrýchlejšie otvoril, aby sme už mohli cestovať,“ napísala na sociálnej sieti umelkyňa, ktorá už roky žije aj so svojím nemeckým manželom Petrom v Mníchove. „Hlavne, aby som sa čo najrýchlejšie dostala k mame. Lebo doslova ma bolí, že som ju tak dlho nevidela. Pohladkať ju, pobozkať ju.“

To však ešte nikto netušil, že speváčkine slová sú omnoho bolestnejším vyznaním. Jej mama je totiž hospitalizovaná v nemocnici. „Pred týždňom ju náhle previezli zo seniorského centra do nemocnice, nevyzerá to s ňou veľmi dobre,“ povedal Novému Času Mázikovej manažér Noro Mészároš a dodal, že speváčka sa snaží čo najskôr dostať na Slovensko, aby mohla byť pri svojej najdrahšej. Obáva sa totiž najhoršieho...

Nevie, čo sa stalo

Máziková zažila podobné krušné chvíle aj pred tromi rokmi, keď jej brat našiel ich mamu ležať v byte na zemi. „Spadla, mala zlomeninu. Keď sa to stalo, museli ju operovať, dávali jej infúzie. Nemôže chodiť, preto sme ju dali do jedného domova, kde sú veľmi milí a dobrí ľudia,“ povedala vtedy Novému Času umelkyňa.

Podľa slov speváčkinho manažéra najhoršie na tom všetkom je, že samotná Máziková nateraz nevie, aké vážne to s jej mamou v skutočnosti je. „Nevie, čo sa stalo, netuší, ako to s ňou zo zdravotnej stránky je. Úplne ju to vzalo a verí, že sa jej podarí čo najrýchlejšie dopraviť z Nemecka do Bratislavy. Má len jedno želanie - opäť objať svoju mamu a byť pri nej, čokoľvek sa bude diať,“ povedal manažér, ktorý len ťažko skrýval smútok v hlase.

Sám mal totiž čo robiť, aby udržal vlastné emócie. Totiž, aby toho nebolo málo, včera skončila v nemocnici aj jeho mamička, ktorá žije tiež v seniorskom centre. „Zavolali mi, že mame sa priťažilo, museli ju sanitkou previezť do nemocnice. Bojím sa o ňu,“ priznal roztraseným hlasom Mészároš.