Trump prezidentom USA už len pár mesiacov? Najnovšie prieskumy hovoria jasnou rečou

Šance amerického republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa na znovuzvolenie povážlivo klesli, podľa aktuálnych prieskumov bude pre neho veľmi ťažké novembrové voľby proti niekdajšiemu demokratickému viceprezidentovi Joeovi Bidenovi vyhrať. V piatok to uviedla televízia CNN.

Spojené štáty teraz prechádzajú zložitým obdobím, kedy na krízu vyvolanú pandémiou choroby covid-19 nadviazali demonštrácie a nepokoje reagujúce na smrť černocha Georgea Floyda († 46), ktorý zomrel pri zatýkaní belošským policajtom.

Pre zvolenie do Bieleho domu nie je dôležité, či kandidát v novembrových voľbách získa väčšiu podporu Američanov, rozhodujúci je pomer voliteľov, ktorí prezidenta fakticky volia. V roku 2016 vtedajšia Trumpova demokratická sokyňa Hillary Clintonová síce získala viac hlasov Američanov, potrebných voliteľov však dostal Trump. Zbor voliteľov má 538 členov, k získaniu prezidentského kresla je tak potrebná podpora najmenej 270 z nich.

Séria nových prieskumov z tohto týždňa ukázala, že Trump si nevedie dobre v tých štátoch USA, ktoré nepatria do tábora tradičných republikánskych či demokratických bášt, a ani v tých prikláňajúcich sa skôr k republikánom. Zo sondáže televízie Fox News, ktorá je Trumpovou obľúbenou stanicou, vyplýva, že republikánsky šéf Bieleho domu by s Bidenom prehral v Arizone (46 percent ku 42), Ohiu (45 percent ku 43) a Wisconsine (49 percent ku 40). Naopak v Texase by podľa prieskumu Quinnipiackej univerzity tesne vyhral Trump pomerom 44 percent ku 43.

Posledný demokrat, ktorý v Arizone vyhral, ​​bol Bill Clinton v roku 1996. V Texase demokrat nevyhral od úspechu Jimmyho Cartera v roku 1976. Ohio od začiatku tohto storočia síce patrí k najvrtkavejším štátom, ale v roku 2016 tú výrazne zvíťazil Trump. Wisconsin od 90. rokov hlasoval výhradne pre demokratických kandidátov, ale v roku 2016 sa priklonil k Trumpovi. Doteraz sa predpokladalo, že Wisconsin podporí Trumpa aj tento rok.

Portál 270towin.com prepočítal niekoľko modelov možného volebného vývoja. Za východiskový stav vzal výsledok z roku 2016, kedy Trump vo voľbách získal 306 voliteľov. Ak prehrá len v Texase, ktorý má 38 voliteľov, stane sa prezidentom Biden. Keď Texas udrží, ale stratí Arizonu, Michigan a Pensylvániu, takisto mandát neobháji. Prehrá, aj keď príde o Ohio, Michigan a Wisconsin, alebo keď neuspeje v Arizone, Ohiu a Wisconsine. CNN poznamenala, že aj napriek nepriaznivému výhľadu pre Trumpa stále do novembrových volieb zostáva vyše 150 dní, počas ktorých sa môže stať čokoľvek.