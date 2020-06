Vlhová vyrazila za snehom do Talianska: Chrániť sa bude originálnym spôsobom

Po úspešnej sezóne strávila Petra Vlhová dva mesiace doma na Liptove oddychom s priateľom a rodinou a postupne už aj naberaním kondície.

Začiatkom júna však už majiteľka dvoch malých glóbusov za slalom a paralelné disciplíny vo Svetovom pohári vyrazila za snehom do talianskeho Stelvia, kde absolvuje takmer mesačný tréningový kemp.

"Chodíme sem už niekoľko sezón. Základný tábor máme v časti spravovanej Karlheinzom Tschenettom z Ortlerovej chaty. Budeme tam mať k dispozícii zjazdovky aj snežné skútre, ktoré budú len pre nás. Samozrejme, všetko budeme robiť v súlade s dodržiavaním pravidiel absolútnej bezpečnosti," uviedol jej tréner Livo Magoni, cituje ho portál raceskimagazin.it.

"Pred odchodom na spoločný kemp sme si nechali všetci v tíme urobiť testy na koronavírus a kúpili sme si stroj na výrobu dezinfekčného prostriedku, ktorý budeme používať nielen v príprave, ale počas celej sezóny."

Podľa Magoniho si Vlhová nedávny tréning v domácom prostredí spestrila bicyklovaním, boxom a tiež zaberala na vode v kajaku. Teraz je pred víťazkou 14 pretekov Svetového pohára 22-dňové pokračovanie na snehu v Taliansku, kde bude cibriť techniku jednotlivých disciplín. V tíme dokonca premýšľali aj nad tréningovým sústredením na Novom Zélande, ale cestovné obmedzenia v súvislosti s koronavírusom zrejme na dlhší čas ešte nedovolia zaoceánske výjazdy v klasickom režime.

"Máme takmer celý mesiac jún rezervovaný na Stelviu. Potom sme premýšľali o tom, že pôjdeme na Nový Zéland za Alice Robinsonovou (víťazka dvoch obrovských slalomov SP v sezóne 2019/2020 - pozn.), s ktorou sme nadviazali spoluprácu.Budeme trénovať aj na našej základni vo Vipitene a v septembri a októbri sme si rezervovali chatu na Hintertuxe, kde sa chceme pripravovať na snehu pred začiatkom sezóny," doplnil Magoni podľa webu raceskimagazine.it.

Najbližšia sezóna Svetového pohára by mala odštartovať tradične obrovským slalomom v závere októbra v rakúskom Söldene. Či sa tak v súvislosti s dôsledkami pandémie koronavírusu naozaj stane, ukážu najbližšie mesiace. "Som nastavená tak, že začneme normálne a všetko bude prebiehať normálne. Možno to bude bez divákov, ale nejdem teraz riešiť, či začneme neskôr alebo to bude napokon inak," uviedla Petra Vlhová nedávno pre RTVS.