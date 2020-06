Herečka Cate Blanchett vystrašila fanúšikov: Zranenie hlavy motorovou pílou

Herečka Cate Blanchett (51) sa počas karantény doma venuje práci na záhrade. Väčšinu roka totiž na toto hobby kvôli filmovaniu a divadlu veľa času nemá. Teraz sa konečne môže vyblázniť. Posledný zápas s motorovou pílou sa ale skončil malým zranením.

Austrálska hviezda priznala, že po práci s nebezpečným strojom má škrabanec na hlave. "Som v pohode. Mala som včera trochu nehodu s motorovou pílou, čo znie veľmi, veľmi senzačne, ale nie je to nič. Okrem toho, že mám maličký škrabanec na hlave. Som v poriadku," zverila sa Cate v rozhovore s bývalou austrálskou premiérkou Juliou Gillardovou.

"Buďte opatrná pri práci s motorovkou. Máte veľmi slávnu hlavu. Nemyslím si, že ľudia chcú na nej vidieť škrabance," reagovala Gillardová s nadhľadom. Cate si vzala ročnú dovolenku ešte predtým, než začala karanténa. Chcela svojmu osemnásťročnému synovi Dashiellovi pomôcť pripraviť sa na vyššiu úroveň maturity, aby mal čo najlepšie známky a bol prijatý na prestížnu univerzitu.

"Vzala som si rok voľna, aby som podporila svojho syna pri maturite. A potom maturity zrušili a zostala som doma s osemnásťročným chlapcom, ktorý o to ale vôbec nestojí. Je to trochu mätúce, ale to je problém vyššej triedy, sme všetci v poriadku," dodala Blanchett.