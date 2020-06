Zjazdár Bendík sa už nevie dočkať štartu v SP: Trénoval v obývačke

Už sa nevie dočkať! Koronakríza pomenila plány aj slovenskému zjazdárovi Martinovi Bendíkovi (27). Fyzickú prípravu absolvoval vo svojej obývačke. V pondelok sa však už chystá na rakúsky ľadovec do Hintertuxu a tradičný tréningový kemp v Čile zrejme bude musieť oželieť.

Bendík sa už nevie dočkať štartu novej sezóny. Získal miestenku do Svetového pohára, čo berie ako veľkú výzvu a záväzok.povedal pre Nový Čas Martin Bendík. V Rakúsku zostane do konca júna. „pokračoval účastník ZOH v Soči. V novom ročníku SP by sme ho mali vidieť na štarte zjazdu a Super-G.

„Verím, že zvládnem zajazdiť všetky kolá Svetového pohára. Hlavne dúfam, že sa mi konečne podarí ísť aj zjazdovku v Kitzbüheli,“ usmial sa Bendík. Otázne sú preteky v USA a Kanade. „Nik netuší, aká bude situácia v cestovaní. Každé jedny preteky sa budú posudzovať individuálne. Bezpečnosť a zdravie pretekárov sú prvoradé.,“ uzavrel Bendík.