Futbalistov testovali pred štartom ligy: Slovanista Daniel si aj poplakal

Týždeň pred reštartom futbalovej Fortuna ligy sú kluby v plnej bojovej pohotovosti. Oproti štandardnému prípravnému obdobiu majú za sebou aj jednu z noviniek – testovanie na koronavírus. Za posledné dva dni urobili výtery z nosa a úst 600 hráčom a členom realizačných tímov. Výsledky budú známe najneskôr v pondelok.

Slovan Bratislava, po základnej časti líder ligy s desaťbodovým náskokom pred Žilinou, zavelil ako prvý klub na dôležitú kontrolu, aby mohol v päťkolovej nadstavbe potvrdiť obhajobu majstrovského titulu. „Žiadna hrôza to nebola. Nič dramatické. Chalani nemajú žiadne zdravotné problémy, takže dúfam, že všetky výsledky budú negatívne,“ zahlásil brankár Dominik Greif.

Český krídelník Erik Daniel je na ihrisku tvrdý chlapík. Pri výteroch bol však namäkko. Až mu do očí vyhŕkli slzy. „Bolo to dosť nepríjemné. Čakal som, že to bude ešte horšie,“ prezradil rodák z Hodonína.

Netradičnú procedúru majú za sebou aj hráči Michaloviec. Pred nadstavbovou časťou súťaže štvrtý tím tabuľky otestovali lekári a zdravotníci z Nemocnice košice-Šaca, ktorí odobrali celkovo 31 vzoriek. Na Zemplíne tiež veria, že budúci víkend bude môcť každý z nich zasiahnuť po trojmesačnej prestávke do prvého majstrovského zápasu.

Testy nestoja kluby nič. Náklady uhradí Slovenský futbalový zväz spolu s Úniou ligových klubov. V prípade pozitívneho výsledku pôjde infikovaný do dvojtýždňovej izolácie. „Po jej skončení sa podrobí opakovanému testovaniu. Dôležité je, že do karantény nepoputuje celé mužstvo,“ vysvetlil manažér zdravotnej starostlivosti Slovenského futbalového zväzu Pavel Malovič.