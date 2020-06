Tatralandia po 83 dňoch otvára brány: Na aké opatrenia sa musia návštevníci pripraviť

Akvaparky Tatralandia a Bešeňová po 83 dňoch opäť otvoria. Pre návštevníkov budú prístupne od soboty 6. júna.

Umožnilo to uvoľnenie preventívnych opatrení, ktoré bolo ohlásené od 3. júna vďaka priaznivému vývoju situácie v súvislosti s pandémiou koronovírusu. Kým Tatralandia sa otvára pre hotelových hostí i individuálnych návštevníkov, v Bešeňovej budú môcť relaxovať tento víkend iba hostia hotela Galéria Thermal Bešeňová.

Do prevádzky bude v sobotu 6. júna uvedený celoročný areál Tatralandie. Návštevníci budú mať k dispozícii 11 bazénov so slanou, termálnou aj obyčajnou vodou a päť toboganov, otvorený bude aj Keltský saunový svet. „Akvapark sme vydezinfikovali, od najhlbšieho miesta v bazéne, až po pirátsku loď. V utorok sme mali napustené bazény a akreditované laboratórium nám už potvrdilo kvalitu vody podľa predpísaných noriem,“ vysvetlil nevyhnutné postupy prevádzkový riaditeľ akvaparku Tatralandia Vladimír Moravčík.

Návštevníci sa musia pripraviť na to, že v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR nebudú v prevádzke atrakcie vytvárajúce aerosol, teda chrliče a bublinkové relaxačné ležadlá, k dispozícii nebudú ani pitné fontánky a zatiaľ ani surfovacia vlna. „Už pri vstupe hosťom zmeriame teplotu termokamerou, aby bol vstup do akvaparku čo najplynulejší a nezhromažďovalo sa viac ľudí na jednom mieste. Následne sa hostia od pokladní presunú k šatňovým skrinkám, ktoré budú obsadzované s rozostupmi. Zo šatne do areálu akvaparku už môžu hostia vstúpiť bez rúška, dôležité je dodržiavať vyznačené rozostupy pri vstupe na tobogany či v gastronomických prevádzkach. V Keltskom saunovom svete sme na základe odporúčaní hygienikov znížili kapacitu o polovicu,“ doplnil Moravčík.

Pozornosť venovali v Tatralandii a v Bešeňovej aj vzduchotechnike, ktorá absolvovala komplexnú dezinfekciu a bude nastavená na neustály prísun čerstvého vzduchu. „Dodržiavame všetky príslušné nariadenia a veríme, že rovnako zodpovedne sa zachovajú aj naši návštevníci, a v prípade, že sa nebudú cítiť fit, nechajú si návštevu akvaparku na iný čas,“ uviedol Moravčík. Letný areál s ďalšími bazénmi, atrakciami a toboganmi by v Tatralandii chceli otvoriť 26. júna.

V sobotu 6. júna otvára svoje brány aj Vodný park Bešeňová, aj keď zatiaľ iba pre svojich hotelových hostí. „Otvorených budeme mať spolu sedem vonkajších termálnych bazénov a tri kryté bazény, v prevádzke bude aj saunový svet, zatiaľ bez ochladzovacích bazénov. Od 13. júna otvárame vodný park už pre všetkých, teda nielen pre hotelových hostí ale aj pre individuálnych klientov,“ uzavrel riaditeľ Vodného parku Bešeňová Peter Kolenčík.