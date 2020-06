Lance Armstrong priznal svoj najhorší skutok: Nie je to doping!

Stále si sype popol na hlavu. Kedysi najväčšia hviezda a dnes azda najnenávídenejší cyklista histórie Lance Armstrong (48) v pokračovaní série svojich priznaní pre stanicu ESPN opäť šokoval.

Po tom, ako prezradil, že dopoval už od svojich 21 rokov, televíznym divákom povedal o svojom najhoršom skutku. V dokumente „Lance“ sa Armstrong priznal, že so svojou bývalou fyzioterapeutkou Emmou O´Reilly zaobchádzal horšie ako s prašivým psom.

„To ako som o nej hovoril a správal sa k nej, to je azda najhoršie, čo som v živote spravil,“ vyhlásil bývalý cyklista. Emma O´Reilly bola v rokoch 1996 – 2000 Armstrongovou masérkou, fyzioterapeutkou a osobnou asistentkou v tíme USA Postal Service. Tímu pomohla dostať krytie dopingu na vyšší level. Vpichy po ihlách napríklad kryla make-upom. V roku 2004 to priznala, Armstrong sa bránil tým, že ide o pomstu, pretože ju z tímu vyhodili. Nazval ju sukou a alkoholičkou. Emma sa objavila v druhom dieli dokumentu. Neodsúdila jazdcov, ale svetovú federáciu UCI. „Moje odhalenia sa vlastne týkali UCI. Ste to vy, kto vytvára tento problém,“ povedala O´Reillyová a dodala: „Rozčuľovalo ma, že celý systém nebol nastavený na ochranu jazdcov. Boli iba bábkami pre veľké plány iných ľudí.“

Spúšťačom, ktorý spôsobil jej verejné vystúpenie bola smrť cyklistickej viezdy Marca Pantaniho († 34) v roku 2004. Armstrong sa teraz kajá a prosí o ospustenie. „To že som ju nazval kurvou, je neprijateľné. Urobil som to, lebo som bol idiot,“ uzavrel Armstrong.