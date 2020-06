Streľba na diskotéke v Horovciach si vyžiadala dva mladé životy: Martin predstúpil pred súd, ku skutkom sa priznal

Po necelom roku od zadržania políciou sa v piatok pred sudcu Okresného súdu v Trenčíne postavil 36-ročný Martin C., ktorý je obžalovaný zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s obzvlášť závažným zločinom vraždy.

Podľa obžaloby 22. júna 2019 na hasičskej zábave v Horovciach (okres Púchov) spustil streľbu na troch mladíkov, z ktorých dvaja strelným zraneniam podľahli. Martin C. po prečítaní obžaloby učinil vyhlásenie, v ktorom skutky nepoprel, čo sudca následne označil za priznanie.

Krvavý incident sa odohral minulý rok v noci z 21. na 22. júna. Krátko po streľbe zomrel priamo na mieste činu 20-ročný Jakub, o tri dni neskôr podľahol zraneniam hlavy 22-ročný Martin. Útok prežil ich kamarát Jakub, ktorého strelec nelegálne držanou zbraňou trafil do brucha a podľa obžalobou predloženého sledu udalostí bol práve on prvým terčom útoku obžalovaného Martina C. Ten bezprostredne po čine ušiel do lesa, kde mal vybudovanú sieť bunkrov. V jednom z nich ho po ôsmich hodinách intenzívneho pátrania zadržala polícia.

V prípade dokázania viny Martinovi C. hrozil doživotný trest, ten sa však hneď po prečítaní obžaloby rozhodol v zmysle paragrafu 257 Trestného poriadku urobiť vyhlásenie. „Nepopieram spáchanie skutku alebo niektorého zo skutkov uvedených v obžalobe,“ vyhlásil Martin C. a súhlasil aj s následným výrokom sudcu, ktorý uvedené vyhlásenie označil za priznanie.

Na úvodné z dvoch plánovaných pojednávaní bolo predvolaných viac ako desať svedkov, ako však po priznaní obžalovaného uviedol sudca, budú sa zabezpečovať už len dôkazy súvisiace s výrokom o treste, ochranných opatreniach a náhrade škody. Rodiny oboch mŕtvych mladíkov požadujú náhradu škody vo výške 150-tisíc a 203-tisíc eur, ďalších 100-tisíc eur žiada spomínaný Jakub, ktorý incident prežil, ale prišiel o obličku.

Trest pre Martina C. bude napriek jeho priznaniu známy najskôr 12. júna, kedy je naplánované druhé hlavné pojednávanie, na ktorom by mali byť vypočutí znalcovia z odboru psychológie a psychiatrie navrhnutí jednak prokuratúrou, ale aj obhajobou.