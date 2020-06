Chelsea v koronakríze nešetrí: Za hviezdu Lipska je ochotná vysoliť milióny

Napriek koronakríze anglický futbalový tím FC Chelsea plánuje tvrdú ofenzívu na letnom prestupovom trhu s hráčmi.

Londýnsky klub je pripravený angažovať nemeckého reprezentačného útočníka Tima Wernera (24), ktorého by mal získať z bundesligového tímu RB Lipsko po splnení doložky v jeho zmluve za 60 miliónov eur.

Werner je momentálne jedným z najžiadanejších hráčov na trhu. V tejto sezóne dosiaľ nastrieľal vo všetkých súťažiach 31 gólov a v bundesligovej tabuľke kanonierov je s 25 zásahmi druhý o štyri góly za poľským lídrom Robertom Lewandowským z Bayernu Mníchov.

"Chelsea vlani nemohla nakupovať hráčov, lebo to mala zakázané od FIFA. Okrem reálneho záujmu o Wernera teraz už majú istotu, že k nim príde Maročan Hakim Ziyech z Ajaxu Amsterdam. Jeho cena je 40 miliónov eur. Čo sa týka Wernera, bude to veľká strata pre Lipsko po športovej stránke. Keďže však vlani s ním v klube predĺžili zmluvu do roku 2023, zamedzili strašnému scenáru, že odíde ako voľný hráč. Po veľkých investíciách z minulých rokov sa teraz v Lipsku musia spoliehať na predaj hráčov. A v prípade Wernera sa to asi oplatí. Spolu s odchodom Nabyho Keitu v roku 2018 do FC Liverpool za 60 miliónov eur ide o dva najdrahšie transfery smerom von v histórii klubu," skonštatovali na portáli športového denníka Kicker.

Podľa toho istého zdroja sa odchodom Wernera z Lipska núka šanca na trvalý prestup pre českého útočníka Patrika Schicka. Ten je zatiaľ v saskom tíme na hosťovaní z AS Rím. Zástupcovia Lipska by ho chceli kúpiť, ale nie za momentálne stanovených 30 miliónov eur. Tretí tím budesligovej tabuľky má záujem aj o kosovského stredopoliara Milota Rashicu z Werderu Brémy.