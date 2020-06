Prezidentka Čaputová prejavom trafila klinec po hlavičke: Vyjadrenia poslancov hovoria za všetko

Prejav prezidentky bol zaujímavý najmä tým, že triezvo zhodnotil súčasnosť a pozeral sa do budúcnosti.

Povedal to predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, ktorého teší, že prezidentka sa venovala v správe o stave republiky aj ekonomickým riešeniam. Sulík súhlasí s Čaputovou s tým, že sa treba pozerať dopredu. "Venujem sa oblasti podnikových technológií, a tu sa budeme snažiť hrať svetový prím," dodal.

Z prejavu prezidentky si vzal aj to, že ak sa naozaj posnažíme, vieme byť veľmi úspešnou krajinou. Ak sa chceme rýchlo vymotať z krízy, potrebujeme podľa Sulíka zlepšenie ekonomického prostredia i strategické rozhodnutia štátu. Ocenil, že hlava štátu venovala dlhšiu pasáž vede a výskume. "To je oblasť, ktorá bola doteraz zanedbávaná," reagoval.

Správa prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky bola vyvážená, dotkla sa všetkých tém i pálčivých otázok. Povedal to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). "Je teraz na každom, kto sa v tom mal nájsť, aby urobil sebareflexiu a posunul občiansku spoločnosť dopredu," doplnil.

Kollár tiež zachytil výčitky voči vláde, že pomoc v koronakríze je komplikovanejšia a administratíva je veľmi zložitá. "Treba pripraviť zmenu verejnej správy, ale ruka v ruke s digitalizáciou. Nesmieme premrhať túto možnosť," uzavrel.

Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS) sa stotožňuje so slovami prezidentky o potrebe zlepšenia financovania zdravotníctva.

Prejav prezidentky bol podľa poslanca NR SR a podpredsedu opozičného Smeru-SD Richarda Rašiho vyvážený. "Nemohla sa v ňom možno venovať celému roku, ako chcela, pretože koronakríza je niečo, čo zmenilo naše životy a čo ich určuje až do budúcnosti," vyhlásil.

Za veľmi silný moment prejavu považuje, že hlava štátu v ňom jasne vyjadrila svoj nesúhlas, akou formou prebieha voľba generálneho prokurátora a že takýto závažný zákon mal isť štandardným legislatívnym konaním. Rašiho oslovilo v Správe o stave republiky aj poďakovanie prezidentky vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) i Igora Matoviča (OĽaNO), ako sa vyrovnali po zdravotníckej stránke s koronakrízou. "Veľmi jasne spomenula, aby sme tu zároveň nemali pandémiu nezamestnanosti. Potrebujeme naplno otvárať a podporovať ekonomiku," podotkol poslanec.

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) skonštatoval, že kríza je šancou posunúť Slovensko dopredu v oblasti ekonomiky, spravodlivosti aj v spoločenských otázkach. Súhlasí tiež so slovami prezidentky, že pri legislatívnych zmenách v oblasti hodnôt je potrebná diskusia. "Aj keď nemáme spoločné rovnaké názory, ak vieme diskutovať, vieme sa vyvarovať konfliktu. To je základ, o tom je demokracia," uviedol. V súvislosti s vyjadrením prezidentky o prílepkoch k zákonom a skrátených konaniach povedal, že v súvislosti s ochorením COVID-19 je zrýchlený režim potrebný.

Podobne to vidí aj podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Remišová súhlasí s prezidentkou aj v tom, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré zvládli koronakrízu najlepšie, a to aj vďaka spolupatričnosti ľudí. "Kríza nás ekonomicky vyčerpala, ale zároveň to berieme ako príležitosť," podotkla s tým, že je to šanca zbúrať staré a nefunkčné korupčné schémy, tvoriť na nových základoch a splniť predvolebné sľuby.