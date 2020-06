Významné ruské mesto je v izolácii: Stavajú sa tu jadrové ponorky

Jedným z ohnísk epidémie nového koronavírusu v Rusku sú aj strategicky dôležité zbrojárske firmy v meste Severodvinsk, kde sa stavajú jadrové ponorky.

Úrady Archangeľskej oblasti preto od soboty až do odvolania obmedzia vstupy do tohto mesta a uzavrú ho do karantény. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál Novaja gazeta.

Do Severodvinska, kde evidujú 1195 pozitívne testovaných na koronavírus, budú môcť prísť len občania s potvrdením, že sú tam zamestnaní, podnikatelia, či zamestnanci zapojení do prevencie alebo odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí. Vstup do mesta môžu mať povolený aj ľudia tranzitujúci cez Severodvinsk, či tí, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť, idú na pohreb alebo cestujú na svoju chatu alebo sa z nej vracajú.

Epidémia infekčnej choroby COVID-19 vypukla v Severodvinsku koncom mája, väčšina nakazených sú zamestnanci podnikov obranného priemyslu.

Podľa spravodajského portálu Vedomosti bolo v dvoch najväčších výrobných podnikoch v meste - Sevmaš a Zviozdočka - zistených asi 500 a 200 prípadov. Prokuratúra okrem toho prešetruje okolnosti, za akých sa chorobou COVID-19 nakazilo aj 11 chovancov miestneho detského domova.

