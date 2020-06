Policajný šéf Lučanský odhalil, že sa mu Matovič po Veľkej noci ospravedlnil: Pravda o tom, ako to bolo so zápchami!

Prehovoril o tom, čo sa dialo! Cez Veľkú noc platili na Slovensku prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Autá na hraniciach okresov kontrolovali hliadky, v dôsledku čoho sa tvorili rozsiahle kolóny. Premiér Igor Matovič neskôr hasil problém vyhlásením, že kontroly mali byť od začiatku len náhodné a chybu spravila polícia.

V statuse na sociálnej sieti zvaľoval situáciu na policajného prezidenta Milana Lučanského s tým, že on zadával kontrolovať ľudí len náhmatkovo. „A dopadlo to tak, že policajtom v teréne dali inštrukcie zastavovať všetkých. Bláznovstvo... A pán policajný prezident Lučanský má čo vysvetľovať,“ tvrdil Matovič. Minister vnútra Roman Mikulec však jasne vopred hovoril, že kontrolovať sa bude každé auto.

Svetlo do situácie vniesol teraz policajný šéf, ktorý poskytol Novému Času exkluzívny rozhovor. ,,Pred Veľkou nocou som upozorňoval na to, že pri zastavovaní áut cez okresy bude problém, lebo sa to nedá korigovať," vysvetlil Lučanský. ,,Po tých nešťastných výstupoch, čo boli ku mne aj zo strany premiéra, tak následne na krízovom štábe sa mi premiér ospravedlnil. Dodal, že by očakával, aby som ich do budúcna na takéto veci upozornil, keďže som v tejto brandži profesionál. Ja som bol ticho, nechcel som povedať, že som na to upozorňoval, ale nikto ma nepočúval," odhalil po dvoch mesiacoch.

Policajný šéf poskytol exkluzívny rozhovor o fungovaní pod novou vládou. Priznal tiež, že zvažuje dobrovoľný odchod z funkcie. Čítajte v piatok v Novom Čase!