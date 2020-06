Je rozhodnuté: Padla definitíva ohľadom reštartu NBA!

Rada guvernérov zámorskej NBA vo štvrtok schválila plán na reštart basketbalovej súťaže. Anonymný zdroj prezradil pre ESPN, že záver sezóny by malo dohrať 22 tímov v Orlande na Floride.

Základná časť by mala pokračovať od 31. júla, finále play off by malo vyvrcholiť najneskôr 12. októbra. Nový ročník by sa mal začať 1. decembra. Plán schválilo 29 členov Rady, proti bol iba Portland.

Záverečnú fázu súťaže bude hostiť areál Disney World, predstaví sa v nej trinásť tímov zo Západnej a deväť z Východnej konferencie. Istotu účasti majú kluby, ktoré momentálne figurujú v prvej osmičke vo svojej konferencii. Účastníci odohrajú osem zápasov základnej časti, po ktorých bude nasledovať play off. Všetci hráči, tréneri a ďalší personál budú ubytovaní v priestoroch Disney Worldu, aby sa predišlo šíreniu koronavírusu. Sezónu NBA prerušili pre pandémiu 11. marca.